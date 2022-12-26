بعد أكرم توفيق.. الرباط الصليبي يصيب نجم جديد في الدوري المصري

أكدت الأشعة التشخيصية والفحوصات المبدئية التي أجراها حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إصابتة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

كما تأكد غياب ايزي ايميكا لاعب المصري عن مباراة فريقه أمام اسوان المقرر لها ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي.

الجلاصي افضل لاعب

وعلي جانب آخر فاز إلياس الجلاصي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بجائزة أفضل لاعب في مباراة المصري و الإسماعيلي في المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف علي ستاد برج العرب بالإسكندرية في تاسع جولات الدوري الممتاز.

سجل هدف المصري الوحيد محمد جريندو بعد مرور 8 دقائق من الشوط الأول وحاول لاعبو الإسماعيلي تسجيل هدف التعادل فيما تبقى من الشوط الأول لكن دون جدوى.

وبدأ الشوط الثاني بحماس كبير للإسماعيلي لإدراك التعادل وكذلك سعى لاعبو المصري في تسجيل الهدف الثاني قبل أن يتراجع ويضغط الدراويش مرة أخرى من أجل العودة للمباراة وهو ما لم يتحقق حتى انتهى اللقاء بفوز غالي لأبناء بور سعيد.

ولعب الفريق البورسعيدي بـ 10 لاعبين في الثلث ساعة الأخيرة من اللقاء بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إسلام أبو سليمة في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة رفع المصري رصيده عند الدقيقة 11 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز السادس عشر.

