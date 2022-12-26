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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم سموحة: تلقيت عروضا من الاهلي والزمالك

صدى البلد

أكد خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن لفريق سموحة، في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، إنه تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، للانتقال إلى أحد القطبين خلال الفترة المقبلة.

تصريحات خالد عبد الفتاح 

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وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأمر يتعلق بوكيل أعمالي، والمفاوضات مع المهندس فرج عامر رئيس سموحة، أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي والزمالك، وهو شرف كبير، لكن تركيزي حاليا مع سموحة".

وتابع ظهير أيمن سموحة: "المهندس فرج عامر يفتح الباب أمام الجميع، بشرط أن يكون العرض مناسبا للنادي.. ولن يقطع أي لاعب خطوة الاحتراف الأوروبي، إلا بعد الانضمام للمنتخب واللعب سواء في الأهلي أو الزمالك".

مباراة الأهلي وسموحة
وعن تعادل سموحة سلبيا مع الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قال خالد عبد الفتاح:"لعبنا بطريقة دفاعية، وأشكر جميع زملائي على الأداء الجيد والخروج بالتعادل".

وأتم عبد الفتاح: "كنا نحتاج لدفعة معنوية.. والتعادل أمام الأهلي وهو فريق كبير  يمنحنا دفعة في المباريات المقبلة".

 

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