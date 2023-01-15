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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس آيفون.. أسوس تعلن عن هاتف مميز بإمكانيات رائدة

Zenfone 9
Zenfone 9

كشفت شركة أسوس Asus التايوانية المتخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر واللابتوب العالمية، عن واحدا من أفضل هواتف أندرويد الرائدة، والذي يعد من بين أقوى منافسي أجهزة آيفون الحديثة.


ويتميز هاتف أسوس Zenfone 9، بأداء قوي وكاميرا رئيسية جديدة إلى جانب إمكانات كثيرة رائدة، والذي وصفه الكثيرون بأنه أصغر هاتف أندرويد رائد.

 

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سعر ومواصفات أسوس Zenfone 9


وزودت أسوس هاتفها الجديد Zenfone 9، بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، يبلغ قياسها 5.9 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع 1100 شمعة، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 +، لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

Zenfone 9

ونظرا لكونه هاتفا صغير الحجم، صممته أسوس بمواصفات تجعله مريحا للاستخدام والحمل باليد، حيث تبلغ أبعاد الهاتف 146.6 × 68.2 × 9.5 ملميتر، ويزن حوالى 165 جراما، ويتميز Zenfone 9  بإطار مصنوع من الألومنيوم، ولوحة خلفية مميزة، مصنوعة من مادة البوليمر المقاوم للخدش مقارنة بالبلاستيك، وأكثر مقاومة للكسر من الزجاج، بالإضافة إلى دعم مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68.

Zenfone 9

ويتمتع هاتف أسوس الرائد Zenfone 9، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني IMX766، وبدقة 50 ميجابكسل متصلة بمستشعر سوني IMX363 واسع الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني من نوع IMX663.، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف أسوس Zenfone 9

ويحتوي هاتف Zenfone 9، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم العمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات وفقا لمعيار HyperCharger، زودت أسوس الهاتف بوضعي Steady و Ultra Steady، مما يحد من طاقة الشحن إلى 18 وات و 10 وات على التوالي، من أجل خفض درجة حرارة الجهاز وإطالة عمر البطارية.

هاتف أسوس Zenfone 9

ويتوفر هاتف أسوس Zenfone 9، في 3 ألوان هي الأسود، الأحمر والأزرق، بسعر يبدأ من 799 يورو (أي ما يعادل 25 و500 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 8 + 128 جيجابايت.

هاتف أسوس Zenfone 9
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