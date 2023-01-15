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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

صدى البلد

كشف موقع “ترانسفير ماركت" العالمي، مفاجأة جديدة بشأن إمكانية انتقال الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ووفقا للموقع العالمي، فإن احتمالية انتقال موليكا إلى النادي الأهلي تراجعت خلال الساعات الماضية من 90 % إلى 71 %.

تراجع نسبة انتقال موليكا إلى الأهلي

 

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، دخول النادي الأهلي في مفاوضات نادي بشكتاش التركي، لضم جاكسون موليكا خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

في سياق منفصل، أكد الإعلامي أحمد شوبير اقتراب النادي الأهلي من الإعلان عن رابع صفقاته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "الأهلي اقترب من حسم صفقة المهاجم الأجنبي، وسيتم الإعلان عنها قريبا، لكن في تكتم شديد عن اسم الصفقة، لحين إنهاء جميع التفاصيل، وذلك لتفادي تكرار سيناريو صفقة عزيز يعقوبو والتي فشلت بسبب الكشف الطبي، رغم إشادة الجميع بإمكانيات اللاعب الفنية".

وأضاف: "أعتقد أن أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي خارج مصر “حاليا”، لكن ليس لدي معلومة مؤكدة".

وكان النادي الأهلي أعلن ضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهم خالد عبد الفتاح من سموحة، ومروان عطية من الاتحاد السكندري، ومحمد الضاوي كريستو من النجم الساحلي.

موليكا الأهلى النادي الأهلي جاكسون موليكا شوبير

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