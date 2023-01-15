الكلام خلص.. سيف زاهر يكشف موقف الأهلي النهائي من ضم جاكسون موليكا

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن حقيقة انتقال المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب نادي بشكتاش التركي، لصفوف النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأشار سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على شاشة قناة «أون تايم سبورتس1» إلى أن اللاعب خارج حسابات النادي الأهلي.



وقال سيف زاهر،: «إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عقدت جلسة مع كولر، ووضعت له عدة اختيارات في أكثر من مركز، وقررت الاستفسار عن وضع جاكسون موليكا مع ناديه الحالي».

وأضاف: «الأهلي خاطب بشكتاش لمعرفة سعر جاكسون موليكا وإمكانية بيعه في الشتاء، والنادي التركي رد بالمبلغ الذي يريده، وانتهى الأمر منذ 20 يوماً».

وتابع: «أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب، أو يعقد جلسة مع وكيل أعمال مهاجم بشكتاش، وهذه الصفقة ليست على رادار النادي الأهلي من الأساس».