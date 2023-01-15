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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهداء لقمة العيش.. قصة 3 أشقاء دهستهم سيارة نقل اعلى دائري الهرم.. صور

الاشقاء الثلاثة الضحايا
الاشقاء الثلاثة الضحايا

أطاحت سيارة نقل محملة بالطوب ب ٣ أشقاء أثناء عبورهم الطريق أعلى الدائري ما أسفر عن مصرعهم وإصابة رابع. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مصادمة ومتوفيين أعلى الدائري أمام منزل الرماية، وبانتقال المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم والقوة المرافقة له، تبين أن سيارة نقل محملة بالطوب الأحمر، اصطدمت بـ4 أشخاص حال تواجدهم بمكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء وإصابة آخر، وأسماء الضحايا هم: مصطفى أحمد مسعود 26 سنة عامل ومقيم أسيوط، متوفى، محمد 27 سنة عامل ومقيم ذات العنوان شقيق الأول، متوفى، السيد 30 سنة عامل ومقيم ذات العنوان شقيقهما الثالث متوفى، عبد الرحمن أشرف 21 سنة عامل ومقيم سوهاج، مصاب بكسر متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهرم، ويرجح أن سبب الحادث الحمولة الزائدة للسيارة.

وتم رفع المخلفات وسير الطريق، كما كلف اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث بالقبض على قائد السيارة المتسبب فى الحادث بعد هروبه من السيارة وتركها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وسادت حالة من الحزن بين اهالي مركز الفتح بني زيد الاكراد باسيوط محل اقامة الاشقاء الثلاثة اثناء بحثهم عن لقمة العيش مغتربين عن اهلهم وبلدتهم. 
 

شهداء لقمة العيش مأساة ٣ اشقاء دائري الهرم سيارة نقل عمليات النجدة

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