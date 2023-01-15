رمز السعادة .. دنيا سمير غانم تحيي ذكري ميلاد والدها

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكري ميلاد والدها الفنان سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ويارب ربنا يرحمك ويسعدك يا رمز السعادة والضحك في حياتنا".



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون.

بدأ سمير غانم مسيرته الفنية بعدما تخرج من كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وكون فريق ثلاثي أضوائي المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، الذي لمع من خلاله في تقديم من الأعمال سينمائية منذ خمسينيات القرن الماضي.