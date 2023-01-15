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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) فى قطر

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

تحظى الأجهزة اللوحية “تابلت” الإقتصادية بإقبال كبير فى الأسواق، والسبب الرئيسي فى قلة ثمنها مقارنة بأجهزة أخري رائدة بأسعار باهظة، كما أن هذه النوعية مناسبة لأصحاب الإستخدام الخفيف، لذلك Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) خيار جيد من سامسونج.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى البحرين لسعة 64 جيجابايت 495 ريال قطري، وسعة 128 جيجابايت مقابل 610 ريال.

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 4، من خلال معالج Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 618.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

أما الكاميرا الأخرى المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.12، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، وبدون قارىء للبصمة ولكن من خلال ميزة التعرف على الوجه.

تستطيع اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) في 3 ألوان هي الوردي والأزرق والرمادي.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)
تابلت سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022

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