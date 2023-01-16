بورصة السيارات | أسعار هيونداي اكسنت HCI ترتفع 45 ألف جنيه من جديد

ارتفعت من جديد أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI المقدمة داخل السوق المصري، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 40 ألف جنيه و45 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، عدا الفئة الاولى التي مازالت غائبة منذ القائمة السعرية السابقة.

هيونداي اكسنت HCI

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأخباري الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت HCI

الفئة الثانية هيونداي اكسنت HCI بقيمة قدرها 585 الف جنيه بدلاً من 545 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت HCI بقيمة قدرها 605 آلاف جنيه بدلاً من 565 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت HCI بقيمة قدرها 630 الف جنيه بدلاً من 585 الف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI

تأتي السيارة هيونداي اكسنت HCI بأبعاد خارجية بلغت 4440 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1729 مم، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1460 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وتحتوي السيارة على واجهة أمامية تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايا جانبية كهربائية، بالاضافة إلى سعة تخزين تقدر بـ 480 لترا.

هيونداي اكسنت HCI

ويمكن للسيارة هيونداي اكسنت HCI الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

هيونداي اكسنت HCI

وتعتمد السيارة هيونداي اكسنت HCI على محرك 4 سلندر، ينتج عزم دوران 132 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 99 حصانا، سعة 1400 سي سي، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنحو 6.4 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.