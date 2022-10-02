بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار هيونداي كريتا 2022| صور

شهدت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 ارتفاعًا جديدًا في قيمتها التسويقية، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 23 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة الكروس اوفر الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أحدث اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

هيونداي كريتا موديل 2022

وتمتلك السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 مصابيح أمامية ذات تصميم هندسي مميز، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 433 لتر، وبنسبة طول بلغت 4300 مم، و 1790 مم للعرض.

هيونداي كريتا موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 على نظام الوسائد الهوائية للحماية، بالاضافة إلى مكباح ABS و EBD، ونظام HAC للمرتفعات، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، ومتابعة ضغط الهواء بالاطارات، مع قفل مركزي، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية بحسب التجهيزات المقدمة.

هيونداي كريتا موديل 2022

ويمكن للسيارة هيونداي كريتا موديل 2022 الوصول من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، حيث تعتمد على مجموعة نقل تتمثل في علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تعمل مع محرك رباعي الاسطوانات بقوة 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر، سعة 1500 سي سي.

هيونداي كريتا موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي كريتا 2022

الفئة الأولى هيونداي كريتا 2022 بسعر 553 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي كريتا 2022 بسعر 573 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي كريتا 2022 بسعر 598 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي كريتا 2022 بسعر 628 ألف جنيه بدلاً من 605 ألف جنيه.