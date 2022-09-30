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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 في مصر | شاهد

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي مجموعة متنوعة من السيارات في السوق المصري، وخاصة في فئة السيدان، وتأتي السيارة النترا CN7 موديل 2022 على رأس هذه القائمة.

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هيونداي النترا CN7 موديل 2022

مواصفات السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

تتوفر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 126 حصانا، بينما يصل عزم الدوران إلى 157 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن يبلغ 11.6 ثانية.

تأتي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 في السوق المصري بقياسات بلغت 4675 مم للطول، و 1825 مم للعرض، و 1430 مم للارتفاع.

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

تتوفر هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بعدد من التجهيزات القوية مثل مصابيح هالوجين، ومرايات جانبية مزودة بإشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، ومكيف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وخاصية التحكم فى المقاعد الأمامية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، و جنوط 15 بوصة، وإمكانية اختيار نظام القيادة، وفرش المقاعد من القماش، وباور سترينج كهرباء.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

حصلت هيونداي النترا CN7 موديل 2022 على مجموعة متنوعة من وسائل الأمن والسلامة أبرزها نظام الوسائد الهوائية للسائق " الإيرباجز"، والفرامل المانعة للانغلاق  ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل  EBD.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 في مصر

 

الفئة الأولى بسعر 440,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 450,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 465,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 490,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 515,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 535,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 550,000 جنيه.

الفئة الثامنة بسعر 555,000 جنيه.

الفئة التاسعة بسعر 610,000 جنيه.

الفئة العاشرة بسعر 615,000 جنيه.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 هيونداي النترا السوق المصري مصر

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