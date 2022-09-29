عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي السيدان.. شيفروليه أوبترا بسعر 130 ألف جنيه | صور

صدى البلد

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من أشهر سيارات السيدان في السوق المصري خلال العقدين الماضيين، حيث تميزت بسعرها الاقتصادي ومواصفاتها الاعتمادية، وعرفت السيارة عالمياً بالعديد من الأسماء المختلفة، حيث انطلقت لأول مرة باسم دايو لاسيتي.

5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر يبدأ من 580 ألف جنيه|صور

نصائح مهمة وضرورية للحفاظ على سيارتك آمنة

استمر إنتاج اوبترا حتى استبدالها باسم شيفروليه كروز عام 2009 وحلت مكانها فى بعض الدول، ولكن مازالت اوبترا تنتج حتى وقتنا هذا فى الكثير من الدول ومنها مصر، وتستمر شيفروليه في تقديمها كسيارة سيدان اقتصادية.

مواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2011

تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 بمحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر كامه علويه مزدوجه حقن متعدد النقاط، ويضخ المحرك قوة تصل الى 107 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن عند 3600 دورة فى الدقيقة

 

تأتي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 بنوعين من ناقل الحركة، الأول مانيوال يتألف من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة فى نسخة المانيول خلال 10.7 ثانية والاتوماتيك خلال 11.5 ثانية.

 

تصل سرعة السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة للمانيوال وتقل للأوتوماتيك الي 175 كيلومتر في السيارة، وتحقق السيارة استهلاك فعلى من الوقود بين 9 و10 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 60 لتر.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، حيث تختلف الأسعار حسب حالة السيارة وعدد المسافة التي قطعتها، ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والتجهيزات الخاصة بها.

 

 

سوق المستعمل شيفروليه شيفروليه اوبترا موديل 2011 مانيوال أوتوماتيك سيدان دايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

الفراخ هتموت من الجوع.. أزمة جديدة تضرب الثروة الداجنة بمصر| القصة الكاملة

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

تخفيف منهج 4 و5 ابتدائي| التعليم تعلن أخبارا سارة قبل بدء الدراسة

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة وضرورية للحفاظ على سيارتك آمنة

5 سيارات كروس أوفر في مصر بسعر يبدأ من 580 ألف جنيه|صور

لو دخلك محدود.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 45 ألف جنيه |صور

BMW تكشف عن وحشها الجديد XM بقوة 740 حصانا | صور

تويوتا يارس موديل 2023.. سعرها ومواصفاتها في السعودية | صور

نيسان أريا موديل 2023.. انطلاق الجيل الجديد من سيارة الكروس أوفر| صور

بمحركات أقوى.. فورد سوبر ديوتي موديل 2023 تنطلق رسمياً | صور

أرخص نيسان صني في مصر.. 180 ألف جنيه فقط | تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 100%.. هل تتأثر الدواجن والبيض؟.. فيديو

مكافحة التطرف والتشدد بأفريقيا.. مشروع تعاون بين مركز القاهرة الدولي والحكومة الأسترالية

ننشر النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

فضيحة تهز إسرائيل .. الكشف عن جريمة هتك عرض في صفوف جيش الاحتلال

بايدن يرفض الاعتراف باستفتاء الضم الروسية في أوكرانيا

وزيرة الهجرة : الإعلان عن محفزات ومميزات بنكية للمصريين بالخارج قريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

أول رد من ياسمين عز على صورها قبل الشهرة | ما قالته غير متوقع

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ