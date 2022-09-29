لمحبي السيدان.. شيفروليه أوبترا بسعر 130 ألف جنيه | صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من أشهر سيارات السيدان في السوق المصري خلال العقدين الماضيين، حيث تميزت بسعرها الاقتصادي ومواصفاتها الاعتمادية، وعرفت السيارة عالمياً بالعديد من الأسماء المختلفة، حيث انطلقت لأول مرة باسم دايو لاسيتي.

استمر إنتاج اوبترا حتى استبدالها باسم شيفروليه كروز عام 2009 وحلت مكانها فى بعض الدول، ولكن مازالت اوبترا تنتج حتى وقتنا هذا فى الكثير من الدول ومنها مصر، وتستمر شيفروليه في تقديمها كسيارة سيدان اقتصادية.

مواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2011

تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 بمحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر كامه علويه مزدوجه حقن متعدد النقاط، ويضخ المحرك قوة تصل الى 107 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن عند 3600 دورة فى الدقيقة

تأتي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 بنوعين من ناقل الحركة، الأول مانيوال يتألف من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة فى نسخة المانيول خلال 10.7 ثانية والاتوماتيك خلال 11.5 ثانية.

تصل سرعة السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة للمانيوال وتقل للأوتوماتيك الي 175 كيلومتر في السيارة، وتحقق السيارة استهلاك فعلى من الوقود بين 9 و10 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 60 لتر.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، حيث تختلف الأسعار حسب حالة السيارة وعدد المسافة التي قطعتها، ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والتجهيزات الخاصة بها.