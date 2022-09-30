زيادة جديدة في أسعار بيستون T77 Pro موديل 2022 | صور

تنتمي السيارة بيستون T77 Pro موديل 2022 إلى السيارات متعددة الاستخدامات من فئة الكروس أوفر الرياضية، وتتواجد السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات، وشهدت زيادة جديدة تتراوح من 30 حتى 50 ألف جنيه.

بيستون T77 PRO موديل 2022

بيستون T77 PRO موديل 2022

تعتمد السيارة بيستون T77 PRO موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعه 1500 سي سي متصل بشاحن تيربو، قادر يضخ طاقة تصل الى 169 حصانا، وتبلغ سرعتها القصوى 192 كيلومتر في الساعة، ويصل استهلاكها من الوقود الى 7.1 لتر لكل 100 كم.

يصل عزم الدوران في السيارة بيستون T77 PRO موديل 2022 الى 258 نيوتن متر، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيك يتكون من 7 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات.

بيستون T77 PRO موديل 2022

تضم السيارة بيستون T77 PRO موديل 2022 عدد من وسائل الأمن والسلامة مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ومساعد فرامل EBA، ووسائد هوائية أمامية وجانبية "ايرباجز"، مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في الجر TCS، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP.

بيستون T77 PRO موديل 2022

تأتي السيارة بيستون T77 PRO موديل 2022 من الخارج بعدة تجهيزات قوية مثل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، ووظيفة تأخير للمصابيح الأمامية، وضبط مستوى الشعاع الأمامي، ومصباح فرامل علوي، ، ومساحات أمامية وخلفية، كما أن الزجاج الخلفي بخاصية إزالة الضباب، وفتحة سقف بانوراما، ونوافذ معتمة بلون أخضر، ورف للأمتعة، وجنوط ألومنيوم، وإمكانية تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، وخاصية تسخين.

بيستون T77 PRO موديل 2022

تأتي السيارة بيستون T77 PRO موديل 2022 من الداخل بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرآة داخلية بخاصية مضاد للسطوع يدوي، ومصباح قراءة أمامي وخلفي، وشاشة LCD للعدادات مقاس 8 بوصة.

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيستون T77 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى بيستون T77 PRO موديل 2022 بسعر 605 بدلاً من 564 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيستون T77 PRO موديل 2022 بسعر 655 بدلاً من 597 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون T77 PRO موديل 2022 بسعر 685 بدلاً من 635 ألف جنيه