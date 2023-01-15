سوهاج .. برلماني يطالب برصف شوارع 35 منطقة بنطاق طهطا وطما وجهينة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية في اجتماعها المنعقد اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب "مصطفي سالم "وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بشأن تردي أوضاع الكثير من الطرق والشوارع بمراكز الدائرة الرابعة بسوهاج وجاءت المناقشة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية و أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

أكد النائب مصطفي سالم في بداية الاجتماع أن هناك حوالي 11 منطقة بمدينة طهطا

و 17 منطقة وطريق بمدينة جهينة بالإضافة إلى 7 مناطق بمدينة طما والشوارع المتفرعة منها جاهزة للرصف وخالية من اي موانع إلا أن محافظة سوهاج لم تقوم برصفها أو إعادة تأهيلها وتركيب الانترلوك لها من فترات زمنية طويلة رغم أن هناك موارد متعددة بالمحافظة منها الخطط الاستثمارية وقرض البنك الدولي والمبالغ الخاصة بالتطوير الحضري والعديد من الموارد الأخري .



وطالب "سالم " نائب محافظ سوهاج أحمد القاضي بتوضيح المعايير التي يتم من خلالها توزيع الاعتمادات الخاصة بالرصف من قرض البنك الدولي والتطوير الحضري علي كل المدن بالمحافظة مؤكدا علي ضرورة قيام المحافظة بوضع خطة زمنية واضحة للبدء في رصف هذة المناطق و الشوارع المتفرعة منها والطرق ابتداء من الآن .

ومن جانبة أشار النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية الي أن النائب "مصطفي سالم " من أكثر النواب البارزين في المجلس ودائما يتحدث ويطرح قضايا جماهيرية تهم مصلحة وراحة المواطنين لذا وجب علي وزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج الاستماع جيدا لما يتم عرضة من مشاكل بمعرفة نائب طهطا و طما وجهينة مصطفي سالم والعمل علي سرعة حلها لمنطقية الطرح وواقعيتة خاصة أنه يتبوأ موقعا هاما كوكيل لأحدي اهم اللجان بالمجلس خلال الفصل التشريعي السابق والحالي ووجهة الحسيني سؤالا للسيد نائب المحافظ عن مدي معرفتة بحجم ومقدار المبالغ المالية الخاصة ببند "تالف الرصف " بمحافظة سوهاج و جاء الرد من نائب المحافظ بعدم معرفتة بحجم تلك المبالغ .

وأشار النائب عمرو درويش امين سر اللجنة في كلمتة بضرورة قيام اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لحل تلك المشاكل وقيام نائب محافظ سوهاج بالرد علي هذة المشاكل خاصة أنها مقدمة من النائب مصطفي سالم للجنة بالتفاصيل والمستندات الموثقة من قبل وزارة التنمية المحلية .

وقال أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ردا علي تلك التساؤلات بأن المحافظة خصصت عشرات الملايين لرصف العديد من الطرق والشوارع بمدن طهطا وطما وجهينة خلال السنوات السابقة وخلال العام المالي الحالي وجاري حاليا أعمال الرصف بعدد من الشوارع وانة سيتم دراسة ادراج هذة الطرق والشوارع بخطط الرصف خلال المرحلة القادمة وتعهد بتقديم كافة البيانات المطلوبة للجنة خلال اسبوعين.

وفي نهاية الاجتماع اتخذت اللجنة قرارا برئاسة النائب محمد وفيق عزت وكيل اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بخطة المحافظة نحو رصف وإعادة تأهيل هذة الطرق والشوارع فضلا عن موافاة اللجنة بمعايير توزيع اعتمادات قرض البنك الدولي والتطوير الحضري علي مدن ومراكز المحافظة مع ضرورة الالتزام بعدم وضع الخطط الاستثمارية الا بعد مناقشتها مع نواب المحافظة وانتهي الاجتماع الي عقد جلسة أخري لمناقشة كل تلك القرارات بحضور كافة المسؤولين بمحافظة سوهاج.