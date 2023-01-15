عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى سلطنة عمان

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

بالحديث عن الأجهزة اللوحية “تابلت” الإقتصادية سيكون خيار Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) مميزاً للغاية بسبب سعره المنخفض، كما أن سامسونج زودته بشاشة مميزة.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى سلطنة عمان لسعة 64 جيجابايت ريال بحريني، وسعة 128 جيجابايت مقابل ريال.

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 4، من خلال معالج Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 618.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

والكاميرا الأخرى المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.12، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) على طارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، وبدون قارىء للبصمة ولكن من خلال ميزة التعرف على الوجه.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) في 3 ألوان هي الوردي والأزرق والرمادي.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)
تابلت Samsung Galaxy سامسونج Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

موضوعات متعلقة

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus في قطر

أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra فى الكويت

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE في الإمارات

أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى السعودية

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) فى قطر

أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى البحرين

أسعار Samsung Galaxy Tab S8 فى سلطنة عمان

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus فى الكويت

ترشيحاتنا

عمرو أديب: 3 لعيبة من نادي الزمالك راحوا يشيلوا شعر من جسمهم..فيديو

مصطفي عزت: مؤسسة أبو العينين الخيرية تستهدف الفئات الأكثر إحتياجا

مراسم تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني | صور

أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

يتابعها أكثر من 20 مليونا.. الشيف اللبنانية عبير الصغير أمام الأهرامات: تعالوا لزيارة مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤلفة غادة عبد العال: «جروب الماميز» تجربتي الأولى في السينما.. وانضممت إليه على الواتساب حديثا.. وانتظروني في «البحث عن علا 2»| حوار

بمذاق مختلف عن الجاهز .. 3 طرق سريعة لعمل الكب كيك

الحقها قبل ما تنفجر .. اكتشف أعراض التهاب الزائدة الدودية

خد بالك .. علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ