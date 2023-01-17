أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في عمان

بالحديث عن الأجهزة اللوحية “تابلت" التى تعمل بنظام أندرويد من الفئة الإقتصادية، هناك أحد الإصدارات المميزة من سامسونج الكورية وهو تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى سلطنة عمان سعة 32 جيجابايت مقابل 51 ريالاً عمانياً، وسعة 64 جيجابايت بسعر 75 ريالاً.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بشاشة قياس 8.7 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن والبلاستيك، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1، من خلال معالج Mediatek MT8768T Helio P22T ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات PowerVR GE8320.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بطارية متواضعة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قارىء للبصمة فى فى أسفل الشاشة.

يمكنك اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في لونين هما الرمادي، والسيلفر.