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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. هنادي مهنا تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور لها

هنادي مهنا
هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا بإطلالة باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي ونالت إطلالة هنادي مهنا إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

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وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركها عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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