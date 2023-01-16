عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديقات دلال عبد العزيز يساندن دنيا سمير غانم في عرض أنستونا.. صور

مسرحية أنستونا
مسرحية أنستونا

تواصل النجمة دنيا سمير غانم تألقها في العرض  المسرحي "انستونا" الذى تجسد بطولته على احد مسارح 6 مدينة أكتوبر.


كما حرصت عدد من صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز  مساء أمس على مشاركة دنيا سمير غانم و مساندتها ودعمها في النجاحات التي حققتها بعروض كاملة الغدد منذ بداية إطلاق "انستونا" وحتى الآن.

 

كانت ضمن الحضور من صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من نجومات الفن وقيادات العمل المدنى والتطوعي الفنانة ماجده زكي ، مهندسة الديكور رباب عبد العاطي ، مروة البغدادي ،تاتو المناوى ،ندى ابنة كابتن محمود الخطيب ،ناهد الجارحي ، زينب العتال ،صفاء السبكي ، سمر حجازي و ابتسام الشافعي و امل رضا و دينا شراره، داليا حمدي ،هاله اشرف شيحا ، هبه زكي ، لبني حجازي ، دينا الشرفي  .. وغيرهن ممن تبادلن التهاني والصور التذكارية مع دنيا سمير غانم واسرة العمل المسرحي. 

 

مسرحية "أنستونا" للنجمه دنيا سمير غانم من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب ، وانتاج محمد احمد السبكي ، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كلا من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

 

وتضم المسرحية  5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

14925285-BE01-4521-A5D6-DEEE83B8DFE9
14925285-BE01-4521-A5D6-DEEE83B8DFE9
3DFE8B4B-F60B-44B0-9CF1-B9EEAB71BEB7
3DFE8B4B-F60B-44B0-9CF1-B9EEAB71BEB7
88D90AFB-966D-45C6-9542-EA8AA76E0256
88D90AFB-966D-45C6-9542-EA8AA76E0256
FD594D6C-9607-409B-B0A3-57DFBAF6967E
FD594D6C-9607-409B-B0A3-57DFBAF6967E
0C93B3F8-49B6-4DF7-B93B-CFD3CB50C334
0C93B3F8-49B6-4DF7-B93B-CFD3CB50C334
C8B4673D-A6CD-4A91-82A7-CB0F0FC8FF76
C8B4673D-A6CD-4A91-82A7-CB0F0FC8FF76
561C2A63-8AD3-4AF3-8364-B0AA018E83CF
561C2A63-8AD3-4AF3-8364-B0AA018E83CF
424D8D07-7B7A-4683-9095-6C5014E1079B
424D8D07-7B7A-4683-9095-6C5014E1079B
21A647DA-82BD-402C-BAA8-2DE0FEC72BED
21A647DA-82BD-402C-BAA8-2DE0FEC72BED
B60745CD-59E3-4034-BDDC-5C16583B177B
B60745CD-59E3-4034-BDDC-5C16583B177B
CEA7007B-9766-409F-8FA0-B84BCDC7A062
CEA7007B-9766-409F-8FA0-B84BCDC7A062
2126E553-91BC-4CC0-8C91-DBC85B2B3E1E
2126E553-91BC-4CC0-8C91-DBC85B2B3E1E
019D02CC-2A41-4CEB-92B3-7000783F3078
019D02CC-2A41-4CEB-92B3-7000783F3078
1A003241-96D9-4953-85CD-61B4A242E0FF
1A003241-96D9-4953-85CD-61B4A242E0FF
8AAD229B-91E3-41B2-BC32-0842F7430A41
8AAD229B-91E3-41B2-BC32-0842F7430A41
دنيا سمير غانم سمير غانم أنستونا دلال عبد العزيز مسرحية “انستونا”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد فضيحة الوثائق السرية.. الجمهوريون يطلبون الإطلاع على سجلات زوار منزل بايدن

حادث أليم في الجزائر.. وفاة عائلة مكونة من 6 أفراد اختناقا بالغاز

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن هضمك.. نوع مهمل من المخلالات

بي واي دي تكشف أحدث إصداراتها "SEAGULL" الكهربائية.. صور

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

3 تمرات يوميا تحميك من أمراض غير متوقعة.. تعرف عليها

الجرأة عنوان إطلالات النجمات على ريد كاربت حفل جوائز اختيارات النقاد.. صور

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ