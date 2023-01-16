صديقات دلال عبد العزيز يساندن دنيا سمير غانم في عرض أنستونا.. صور

تواصل النجمة دنيا سمير غانم تألقها في العرض المسرحي "انستونا" الذى تجسد بطولته على احد مسارح 6 مدينة أكتوبر.



كما حرصت عدد من صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مساء أمس على مشاركة دنيا سمير غانم و مساندتها ودعمها في النجاحات التي حققتها بعروض كاملة الغدد منذ بداية إطلاق "انستونا" وحتى الآن.

كانت ضمن الحضور من صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من نجومات الفن وقيادات العمل المدنى والتطوعي الفنانة ماجده زكي ، مهندسة الديكور رباب عبد العاطي ، مروة البغدادي ،تاتو المناوى ،ندى ابنة كابتن محمود الخطيب ،ناهد الجارحي ، زينب العتال ،صفاء السبكي ، سمر حجازي و ابتسام الشافعي و امل رضا و دينا شراره، داليا حمدي ،هاله اشرف شيحا ، هبه زكي ، لبني حجازي ، دينا الشرفي .. وغيرهن ممن تبادلن التهاني والصور التذكارية مع دنيا سمير غانم واسرة العمل المسرحي.

مسرحية "أنستونا" للنجمه دنيا سمير غانم من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب ، وانتاج محمد احمد السبكي ، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كلا من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

وتضم المسرحية 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

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