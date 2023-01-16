عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. سوبارو تكشف عن أسعار يناير لـ XV الجديدة

سوبارو XV موديل 2022
سوبارو XV موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو داخل السوق المصري، عن الأسعار الجديدة لطرازته في بداية عام 2023 ، والتي جاء من بينها طراز XVموديل 2022 .

سوبارو XV موديل 2022

ومن المعروف ان سيارة سوبارو XV موديل 2022 ، تاتى ضمن فئة السيارات الـ SUV اليابانية ، و تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي.

txt

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في السعودية

txt

القائمة الكاملة لـ أسعار فئات رينو في مصر 2023

txt

لذوي الهمم.. أسعار أشهر 5 سيارات داخل السوق المصري

وتتسارع السيارة سوبارو XV موديل 2022 من نقطة الثابت 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل الى 13.1 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوبارو XV موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوبارو XV موديل 2022 ، بطول 4485 مم، و عرض 1800، و ارتفاع 1595 مم، وقاعدة العجلات 2665 مم، وحجم الشنطة الخلفية 380 لتر .

سوبارو XV موديل 2022

تحتوي سيارة سوبارو XV موديل 2022 علي فرش جلد، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ومكيف هواء، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وكهرباء، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ضم الكترونية.

 

 بالاضافة الى كراسي يتم ضبطها كهربائيا، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس ، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ونظام تحكم في الطاره .

سوبارو XV موديل 2022

اما عن اسعار السيارة سوبارو XV موديل 2022 :

- الفئة الأولى بسعر 769,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 849,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 939,000 جنيه

سوبارو سوبارو XV موديل 2022 سوبارو XV XV موديل 2022 موديل 2022 سيارة سوبارو XV موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

أمطار غزيرة رعدية تضرب هذه المحافظات اليوم.. والحرارة تقترب من الصفر ليلاً

موضوعات متعلقة

هونشي E-HS9 .. أفخم سيارة صينية تظهر في مصر

بـ60 ألف جنيه هتركب هيونداي أكسيل في مصر

15 ألف جنيه .. أسعار بروتون ساجا 2022 بعد الزيادة

رابطة تجار السيارات تطالب وزارة الصناعة بالإفراج عن موديلات 2022

أقل من 100 ألف ريال .. 5 سيارات مستعملة في السعودية

أسعار سوبارو إمبريزا الجديدة في مصر

مفيش مخالفات .. 5 سيارات تحذرك من الإشارات المرورية متواجدة فى مصر

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في السعودية

ترشيحاتنا

مستشفيات أمريكا كامل العدد.. كورونا يضرب من جديد

مجلس إدارة الأهلي يحرج كولر ويرفض قراره بشأن إعارة مدافع الفريق

حدث ليلا.. بشرى من التموين لغير حاملي البطاقات.. وفاة الشاعر ناصر الجيل ..اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

يحرمك من الرزق .. علي جمعة يحذر من فعل شائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ