بورصة السيارات.. سوبارو تكشف عن أسعار يناير لـ XV الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو داخل السوق المصري، عن الأسعار الجديدة لطرازته في بداية عام 2023 ، والتي جاء من بينها طراز XVموديل 2022 .

سوبارو XV موديل 2022

ومن المعروف ان سيارة سوبارو XV موديل 2022 ، تاتى ضمن فئة السيارات الـ SUV اليابانية ، و تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي.

وتتسارع السيارة سوبارو XV موديل 2022 من نقطة الثابت 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل الى 13.1 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوبارو XV موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوبارو XV موديل 2022 ، بطول 4485 مم، و عرض 1800، و ارتفاع 1595 مم، وقاعدة العجلات 2665 مم، وحجم الشنطة الخلفية 380 لتر .

سوبارو XV موديل 2022

تحتوي سيارة سوبارو XV موديل 2022 علي فرش جلد، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ومكيف هواء، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وكهرباء، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ضم الكترونية.

بالاضافة الى كراسي يتم ضبطها كهربائيا، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس ، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ونظام تحكم في الطاره .

سوبارو XV موديل 2022

اما عن اسعار السيارة سوبارو XV موديل 2022 :

- الفئة الأولى بسعر 769,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 849,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 939,000 جنيه