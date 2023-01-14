لذوي الهمم.. أسعار أشهر 5 سيارات داخل السوق المصرى

يبحث الكثير من ذوى الهمم ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، عن أسعار المركبات التى تناسب احتياجاتهم ، والتى تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الأخرى .

وخلال البحث عن أسعار سيارات " ذوي الهمم " أو المعروفة بـ سيارات المعاقين ، والتى تباع بجمارك بورسعيد ، نستعرض منها أكثر 5 سيارات معاقين مشهورة داخل السوق المصرى .

1- هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD

تستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2007 ، قوتها من خلال نوعين من المحركات الاول 1300 سي سي، بقوة 92 حصان، و الاخر بسعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، و عزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر.

بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، و اخر أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات، و يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.8 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.8 لتر/ 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى الخاص بذوى الهمم ، فيبلغ سعرها قرابة 119 الف جنيه .

2- لانسر شارك

لانسر شارك

زودت سيارة لانسر شارك موديل 2015 ، بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر، تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، مع نظام الدفع الأمامى، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/س.

أما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى الخاص بذوى الهمم ، فيبلغ سعرها قرابة 120 الف جنيه .

3- كيا سيراتو FORTE

كيا سيراتو FORTE

تتميز السيارة كيا سيراتو FORTE موديل 2010 ، بمحرك أساسي أربعة سلندر بسعة 2.0 لتر وقوة 156 حصاناً، وهو محرك ذو قدرة كبيرة على السير على الطرقات السريعة وداخل المدينة، ويأتي هذا المحرك مزوداً بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات.

يستهلك المحرك الأساسي حوالي 9.41 لتر/ 100كم داخل المدينة و6.92 لتر/ 100كم على الطرقات السريعة، في حين يستهلك طراز EX حوالي 8.71 لتر/ 100كم داخل المدينة و6.53 لتر/ 100كم على الطرقات السريعة، وذلك بسبب استخدامه حزمة توفير الوقود الخاصة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى الخاص بذوى الهمم ، فيبلغ سعرها قرابة 139 الف جنيه .

4- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تتميز كورولا موديل 2006 الشهيرة بـ" الجمل " بمحرك 1300 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 92 حصان مع عزم دوران 13.3 كجم\م وزودت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات يرسلان القوة للعجلات الأمامية للسيارة. ومن ضمن مزايا السيارة ان استهلاكها في البنزين اقتصادي وعدم تأثير التكييف بصورة كبيرة على السحب والعزم الجيد.

كما يتوفر لها محرك آخر 1600 سي سي قدم في عام 2004 لأول مرة بقوة 110 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة 4 سلندر من 16 صمام و2 كامة علوية بنظام VVT-I وعزم دوران 146 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى الخاص بذوى الهمم ، فيبلغ سعرها قرابة 167 الف جنيه .

5- نيسان صنى

نيسان صنى

تستمد السيارة نيسان صنى موديل 2020 ، قوتها من خلال محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى الخاص بذوى الهمم ، فيبلغ سعرها قرابة 180 الف جنيه .