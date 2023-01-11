جبها معاك.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2023 في الإمارات

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن أفضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الإمارات والتى تنتمى الى فئة السيارات الـ SUV ، وتتواجد السيارة اليابانية في السوق الإماراتية من خلال 3 فئات بأسعار مختلفة .

وظهرت السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023، بجنوط من الألمونيوم مقاس 17 بوصة، فيما جاء مقاس الإطارات 215/60R17 ، وشبك أمامي احتل مساحة كبيرة من الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى ذلك حصلت على مصابيح أمامية بتصميم هجومي مميز، وجاءت المصابيح الأمامية هالوجين، بجانب كشافات ضباب أمامية تعمل بتقنية الـ LED حسب الفئة، فتأتي الفئة الأعلى مزودة بمصابيح أمامية وخلفية ونهارية وضباب تعمل جميعها بتقنية الـ LED.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023، بطول 4,460 مم، و العرض 1,825 مم، و الارتفاع 1,620 مم، وبلغت سعة خزان الوقود: 36 لترا.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

أما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 فجاءت تتسع لخمسة أفراد، وتأتي المقاعد مكسوة بالقماش أو الجلد وفقاً للفئة التي ستحصل عليها، و نظام صوتي مكون من 6 سماعات، بالإضافة إلى توفر شاشة ترفيه لمسية متعددة الوسائط 8 بوصة ، و مزودة بمكيف أمامي أوتوماتيكي، بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية ، و تأتي جميع نوافذ السيارة كهربائية، بالإضافة إلى ذلك تتوفر ميزة الإضاءة المحيطية الداخلية في الفئة الأعلى.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 ، عددًا من وسائل الأمان والحماية من بينهم 6 وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي + للركبة + جانبية + ستائرية)، و حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، و كاميرا خلفية، و نظام تنبيه حركة المرور الخلفية، و نظام التحذير للنقاط العمياء، و نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل المحرك، و مثبت سرعة، و فرامل مانعة للانغلاق، و نظام الثبات الإلكتروني، و مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، و نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات .

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

أما عن أسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بالإمارات :

- أوتوماتيك XL HYBRID 2023 بسعر 91,900 درهم

- أوتوماتيك GLI HYBRID 2023 بسعر 106,900 درهم