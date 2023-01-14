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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيب جراند شيروكي موديل 2011 في مصر

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي موديل 2011

يعانى سوق السيارات المصرى العديد خلال الفترة الأخيرة من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، سواء للسيارات الجديدة "الزيرو" أو السيارات المستعملة، بسبب الأزمات التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

جيب جراند شيروكي موديل 2011

وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعارا متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة في الشارع المصري، والتي يأتي منها السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2011 ، والتي تباع بسعر 700 ألف جنيه إلى 850 ألف جنيه كمتوسط سعر على حسب الحالة الفنية للسيارة ، ومن الممكن ان يختلف هذا السعر على حسب رغبة مالك السيارة .


ومن المعروف ان السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2011 ، قد حصلت على خيارات لاكثر من محرك داخل السوق المحلى المصرى ، فقد حصلت على أول محرك بنتاستار V6 سعة 3600 سي سي ونظام توقيت الصمامات المتغير VVT بقوة 290 حصان وعزم 353 نيوتن متر ، و يأتي بناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات. 

جيب جراند شيروكي موديل 2011


وياتى المحرك الثانى للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2011 ، كمحرك V8 سعة 5700 سي سي فيوفر 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر مع نظام الازاحة المتغيرة MDS. ويقوم ذلك بالتبديل بين الوضع رباعي الاسطوانات وثماني الاسطوانات حسب الحاجة . كما يتوفر ناقل حركة متعدد السرعات. 

جيب جراند شيروكي موديل 2011


كما تشمل أنظمة الدفع الرباعي في جيب جراند شيروكي موديل 2011 ، ثلاث انظمة ، وهم  Quadra trac 1 ، و Quadra trac II، و Quadra Drive . 

جيب جراند شيروكي موديل 2011


كما وصلت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2011 ، الى اسواقنا المحلية خلال طرحها لاول مرة ، بمقصورة فاخرة وفتحة سقف كوماند فيو ثنائية الألواح يمتد من الزجاج الأمامي لمؤخرة السيارة ، و يمكن فتح اللوح الأمامي للخلف .

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