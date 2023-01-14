بعد غياب سنة كاملة .. عودة بي واي دي L3 بزيادة سعرية

اعلنت العديد من شركات السيارات ، مع بداية عام 2023 عن ارتفاع أسعار عدد من السيارات بالسوق المصري ، ومؤخرا انضمت شركة بي واي دي ، لتدخل ضمن هذه القائمة.

بي واي دي L3 موديل 2023



واوضحت شركة بي واي دي ، ان السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 ، تم زيادتها بمقدار 30 ألف جنيه للفئة الوحيدة المطروحة داخل سوق السيارات المصرى .



وتستمد السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة قوتها من خلال محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي يولد قوة قدرها 108 حصان وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك من طراز CVT .

بي واي دي L3 موديل 2023



اما عن استهلاك السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة من الوقود ، فيبلغ حوالي 5.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بي واي دي L3 موديل 2023



وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة بطول 4619 مم وعرض 1716 مم والارتفاع 1480 مم.



وتأتى السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، باور ستيرنيج ومرايات كهربائية وسنتر لوك ومكيف هواء وشبكة أمامية بالكروم وكمبيوتر رحلات متعدد الوظائف ومنافذ كهربائية ومقاعد من الجلد وجنوط رياضية 15 بوصة ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led .

بي واي دي L3 موديل 2023

وتحتوى السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة ، على العديد من وسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل ونظام المفتاح الذكي.

وعن سعر الفئة الوحيدة للسيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة فتقدم بسعر 405,000 جنيه.