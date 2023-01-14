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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد غياب سنة كاملة .. عودة بي واي دي L3 بزيادة سعرية

بي واي دي L3 موديل
بي واي دي L3 موديل 2023

اعلنت العديد من شركات السيارات ، مع بداية عام 2023 عن ارتفاع أسعار عدد من السيارات بالسوق المصري ، ومؤخرا انضمت شركة بي واي دي ، لتدخل ضمن هذه القائمة.

بي واي دي L3 موديل 2023


واوضحت شركة بي واي دي ، ان السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 ، تم زيادتها بمقدار 30 ألف جنيه للفئة الوحيدة  المطروحة داخل سوق السيارات المصرى .

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وتستمد السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة قوتها من خلال محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي يولد قوة قدرها 108 حصان  وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك من طراز CVT .

بي واي دي L3 موديل 2023


اما عن استهلاك السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة من الوقود ، فيبلغ حوالي 5.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بي واي دي L3 موديل 2023


وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة بطول 4619  مم وعرض 1716 مم والارتفاع 1480 مم.


وتأتى السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، باور ستيرنيج ومرايات كهربائية وسنتر لوك ومكيف هواء وشبكة أمامية بالكروم وكمبيوتر رحلات متعدد الوظائف ومنافذ كهربائية ومقاعد من الجلد وجنوط رياضية 15 بوصة ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led .

بي واي دي L3 موديل 2023

 

وتحتوى السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة ، على العديد من وسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل ونظام المفتاح الذكي.
وعن سعر الفئة الوحيدة للسيارة بي واي دي L3 موديل 2023 الجديدة فتقدم بسعر  405,000 جنيه.

شركة بى واى دى بي واي دي L3 موديل 2023 بى واى دى بي واي دي L3 موديل 2023 L3 موديل 2023

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