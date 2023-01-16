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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتحل صفة موظف حكومي ونصب على المواطنين.. شخص يواجه الحبس سنتين

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظف حكومي 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه.

تمكن رجال المباحث من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالقاهرة بأسلوب "إنتحال صفة"، وامر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة التبين

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتردد على دائرة القسم منتحلاً صفة وظيفية بإحدى الجهات الحكومية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم لدى الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة تم إستهدافه وضبطه وبحوزته كارنيه باسمه مثبت به صفة وظيفية بإحدى الجهات الحكومية "مزور" وبطاقة رقم قومى "مزورة".

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بأسلوب "انتحال الصفة " من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتواصل مع ضحاياه عبر ذات الصفحة.

عقوبة انتحال الصفة 

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

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