كاتب صحفي: توسيع رقعة التبادل التجاري بين مصر والصين يصب في مصلحة الاقتصاد|فيديو

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي، أن العلاقة بين مصر والصين، شديدة الأهمية، مضيفا أن دولة الصين، تمتاز بالتجارة، ولذلك يجب وجود شراكات شاملة بين مصر والصين في مجالات التنمية.

توسيع رقعة التبادل التجاري بين مصر والصين

وأضاف شريف سمير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الاستراتيجية المصرية، قائمة على المنفعة والمصالح المتبادلة، مؤكدا أن انحياز الصين إلى الروسية، في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن توسيع رقعة التبادل التجاري بين مصر والصين، يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى أن التبادل التجاري بين مصر والصين، يجعل مصر تضع أقدامها على موازين القوى العالمية.