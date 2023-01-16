رنا سماحه تشارك متابعيها صورا من داخل الاستوديو.. شاهد

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعهيا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رنا في الصور من داخل الأستوديو التسجيلي، وكتبت"طب هو في أسعد من اللحظة ديه بجد، ستوديو، مايك، سماعات،ويلا نتبسط"

ويذكر أنه قد أقامت نجمة ستار اكاديمي الفنانة رنا سماحة حفل عيد ميلادها في احد فيلات الهرم جمع كل اصدقائها من الفنانين ونجوم ستار اكاديمي منهم الفنانة مروة نصر ومينا عطا وكارمن سليمان ومحمد شاهين محمد عباس محمد البيلي وفريق سبيس ميكس ومحمد منصور .



حفل عيد الميلاد من تنظيم فاطمة الشاذلي التي قامت بالتنسيق بينها وبين الحضور ليكون عيد المياد اشبه بفرح بلدي او جلابية بارتي حيث ارتدي الفنانين والحضور جلاليب بلدي ليرقصو جميعيا علي المزمار والطبل

كما قام المطرب مينا عطا بالغناء هو ورنا سماحة بالغناء وشاركهم الغناء نجمة ستار اكاديمي شرين ومحمد شاهين