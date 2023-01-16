عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا سماحه تشارك متابعيها صورا من داخل الاستوديو.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعهيا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت رنا في الصور من داخل الأستوديو التسجيلي، وكتبت"طب هو في أسعد من اللحظة ديه بجد، ستوديو، مايك، سماعات،ويلا نتبسط"

 

ويذكر أنه قد أقامت نجمة ستار اكاديمي الفنانة رنا سماحة حفل عيد ميلادها في احد فيلات الهرم جمع كل اصدقائها من الفنانين ونجوم ستار اكاديمي منهم الفنانة مروة نصر ومينا عطا وكارمن سليمان ومحمد شاهين محمد عباس محمد البيلي وفريق سبيس ميكس ومحمد منصور .


حفل عيد الميلاد من تنظيم فاطمة الشاذلي التي قامت بالتنسيق بينها وبين الحضور ليكون عيد المياد اشبه بفرح بلدي او جلابية بارتي حيث ارتدي الفنانين والحضور جلاليب بلدي ليرقصو جميعيا علي المزمار والطبل

 

كما  قام المطرب مينا عطا بالغناء هو ورنا سماحة بالغناء وشاركهم الغناء نجمة ستار اكاديمي شرين ومحمد شاهين

 

إطلالة رنا سماحة رنا سماحه اخبار الفن أخبار الفن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأثنين في البنوك

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

اللاعب جاهز | بشرى سارة لجمهور الأهلي أمام الزمالك

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بنك مصر: وقف شهادة 25% الجديدة خلال أيام

فيديو ليلة رأس السنة.. سبب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

جريت على تليفونه لاقيت صور بنتي عريانه | زوجة مصدومة في محكمة الأسرة

3 قاطرات تجرها.. السفينة العالقة في مضيق البوسفور تتحرك قليلا

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير خارجية الصين ..صور

وعد من فرج عامر يحفّز لاعبي سموحة أمام الأهلي في مباراة الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

مش هتصدق.. جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

موقع بنك التعمير| من هنا يمكنك حجز شقق الإسكان.. الرابط والخطوات

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

فيديو

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

وفاة ابنة الفيس بريسلي بأزمة قلبية.. تفاصيل/ فيديو جراف

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ