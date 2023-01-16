محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس لـ 15فتاة بالأسر الأولى بالرعاية

تحت شعار " فرحتنا واحدة " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم أجهزة العرائس لـ 15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع ، وذلك بحضور صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وذلك ، وذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى .

وقد وجه اللواء أشرف عطية بتسليم عدد 2 سجادة بجودة عالية لكل عروسة من مبادرة " الناس لبعضهم " ضمن جهودها لنشر البسمة والفرحة على وجوه أبنائها وبناتها من الشباب المقبل على الزواج ، مثمناً الدور المجتمعى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع لما تقدمه من أعمال الخير اللامحدودة لدعم الأسر الأولى بالرعاية .

الشباب المقبل على الزواج

محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس

وأشاد أشرف عطية بحرص المؤسسة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة مواكباً مع جهود مؤسسات المجتمع المدنى ودورهم الفعال فى خدمة مجتمعهم مما يؤكد على أن أهل مصر هم دائماً أهل للعطاء والخير ، وستظل مصر محفوظة بأرضها وشعبها المعطاء والخير أمد الدهر بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، مقدماً التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج ، وأن ينعموا بالحياة السعيدة .

ومن جانبها أعربت صباح العربى عن سعادتها بالمساهمة فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ، مؤكدة على أن محافظة أسوان موجودة فى قلب كل مصرى ، وأن المؤسسة لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر فى كافة ربوعها ، وتقديم الخدمات المختلفة لهم .

أجهزة العرائس

محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس

كما قدمت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى التهنئة إلى اللواء أشرف عطية ، وكافة القيادات التنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة العيد القومى بإعتباره مناسبة وطنية عظيمة ، مضيفة بأن مجموعة العربى لها دور بارز فى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للتنمية الأهلية وضمن مبادرة حياة كريمة .

فيما قامت صباح العربى بإهداء درع مجموعة العربى لمحافظ أسوان تقديراً لدوره وجهوده الملموسة ، بينما قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لنائب رئيس مجلس الأمناء تعبيراً عن دور الشراكة المجتمعى الكبير الذى تقوم به مؤسسة العربى لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس

محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس

محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس

محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس