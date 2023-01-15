رئيس جامعة أسوان: المنشآت الطبية تشهد تطورا واهتماما بصحة المواطن

قام اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية لمبني العيادات الخارجية بالمستشفي الجامعى، وعدد من المنشآت الطبية وذلك برفقة الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

أكد الدكتور أيمن عثمان بأنه تشهد المنشآت الطبية بجامعة أسوان تطوراً ملحوظاً حيث يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصرى.

صروح طبية

كما نالت مستشفيات جامعة أسوان حظاً وافراً من المشروعات القومية من المنشأت الطبية بجامعة أسوان في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يولى إهتماماً كبيراً بقطاع المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أنه تم دخول المستشفي الباطنة الجديد الخدمة والذي يتكون من 5 طوابق، ويضم المستشفى 150 سريراً موزعة بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب، والقلب، والأورام، والصدريةوالجلدية، والعلاج الطبيعى، كما تضم مستشفي الباطنة عدد 34 سرير عناية مركزة، وعدد 24 سرير عناية متوسطة، وعدد 120 سرير عادي، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، وحدات مناظير، وجاري العمل لتشغيل قسم قسطرة وعناية القلب، وذلك لخدمة أهالي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة إلى أنه جاري التطوير بمبني العيادات الخارجية علي قدم وساق والتي وصلت معدلات التنفيذ لأعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية منها، بنسبة 80% من مشروع تطوير العيادات الخارجية والذي يقع علي مساحة 2000 متر م والذي يضم مطعما مركزيا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض.

أنشطة جامعية

ثم سكن للأطباء بمعدل 7 شقق سكنية لكل دور بإجمالي 200 سرير خدمة للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة الي انه يضم المبني قاعة تعليمية علي مساحة 500 متر لخدمة طلاب كلية الطب وتصل قدرتها الاستيعابية الي 250 طالبا وطالبة بها شاشات عرض ومجهزة بأفضل الوسائل التعليمية، كما يضم المبني كافتيرا بالطابق العلوي. ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن المترددين يوميا علي المستشفي الجامعي علي العيادات الخارجية من المرضي ما يقرب من 1000 الف حالة يومياً، أما المترددين علي قسم الاستقبال 1400 حالة يومياً، وفي إطار التوسعة التي تشهدها مستشفيات الجامعة، ستشهد طفرة غير مسبوقة.

كما جاري العمل بمستشفي العظام والتي تتكون من 4 طوابق والتي تضم 29 سرير، وعدد 3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، ومحطة اكسجين مركزية،، بتكلفة 10مليون جنيه مصري فقط لاغير مهداه من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتم دخول محطة الاكسجين الخدمة منذ 3 شهور، كما تم الانتهاء من العمل بمستشفي الإستقبال والطواريء بنسبة 60 ٪ والتي تقع مستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 وبتكلفة إنشائية 640 مليون جنيه.

ويتكون من 5 أدوار يضم 150 سرير بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية ، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى. ليصل اجمالي عدد الاسرة الي 750سرير لخدمة مرضي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.