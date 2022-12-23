قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 20 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

بالتعاون مع الأوقاف

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، موجهاً بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، تنظيم 20 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية.

جلسات الدوار

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الجلسات استهدفت توعية 995 سيدة داخل قرى الرديسية قبلى وإدفو قبلى ووادى عبادى الزهراء بمركز إدفو، بالإضافة إلى قري المنشية الجديدة والعتمور قبلى والكفور بمركز كوم أمبو، علاوة على قرية الأمال بمركز نصر النوبة.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة ، وكافة الجهات المختصة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية، فضلاً عن السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والحد من الاحتكار لبعض السلع.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة الدولة بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الغرف التجارية للمواجهة الحازمة لجشع بعض التجار وتلاعبهم فى الأسعار.

أنشطة متنوعة

وأوضح محافظ أسوان بأن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد إنتهاء المهلة المقررة، بجانب توجيه كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفائها، والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر، مع التأكيد على عمل مبادرات وفتح شوادر "منفذ بيع" لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرفة التجارية.