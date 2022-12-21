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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان.. ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

واصلت الحملات المشتركة بمحافظة أسوان من مديرية ومباحث التموين وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة جهودها المكثفة على مدار يومين لضبط المخالفات المتنوعة، فى إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع ومنع حجبها أو احتكارها، بجانب الحد من المغالاة فى الأسعار، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 89 مخالفة منها 15 مخالفة ضد مخابز بلدية، و2 محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، بجانب تحرير محضر لتجميع أرز تموينى مدعم والذى يتم توزيعه على البطاقة التموينية بأحد محلات السوبر ماركت ، لافتاً بأنه تم أيضاً تحرير 62 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ، علاوة على 7 محاضر لإدارة منشأه بدون ترخيص ، فضلاً عن تحرير 2 محضر لعدم حمل شهادة صحية.

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وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة.

وعقد اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة اللقاء الجماهيري الأسبوعي، بحضور مديري التضامن الاجتماعي والصحة والقوى العاملة، والمسئولين من الجهات التنفيذية وخلال اللقاء، استمع السكرتير العام لمطالب وشكاوى 35 مواطنا ومواطنة، موجهًا مدير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مبادرة الناس لبعضهم لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية والأسرية، وصرف بطاطين وكسوة شتوية لبعض الأسر، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز 3 من الفتيات المقبلات على الزواج، علاوة على صرف أجهزة طبية تعويضية لبعض الحالات؛ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.

وكلف مدير الصحة بدراسة الحالات المرضية لتوفير العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، مع إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى عمل علاج طبيعي لبعض الحالات الأخرى.

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ضبط مخالفات

كما أنه كلف مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان؛ لبحث 5 حالات تحتاج إلى توفير باكيات لهم ضمن السويقات الجديدة، وأيضًا القيام بعمل المعاينات الفنية اللازمة لحالة 3 منازل تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل جزئي للأسقف والجدران.

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال خلال زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية، حيث حضر اللقاء الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية.

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