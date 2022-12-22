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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة "إيساف مصر" 2023

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة ( إيساف مصر ) 2023 ، والذى أقيم بمدرسة السلام أكاديمى ، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التربية والتعليم ، والمهندس عمرو محمد توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة ، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى ، بجانب القيادات التعليمية وسط مشاركة الطلاب وأسرهم.

وعقب تفقده للأعمال المشاركة أعرب المحافظ عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين لتقديم أدوار إيجابية تساهم فى نهضة هذا الوطن بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

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معرض العلوم

وأكد اللواء أشرف عطية أن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء ، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب ، مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال ممارسة الإبداع والإبتكار ، والذين نجحوا فى اكتساب المهارات السريعة للتعلم ، وأيضاً المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم. 

وأشار عطية إلى أن المعرض الدولى للعلوم والهندسة يهدف لتعزيز ثقافة البحث والإبتكار وتغيير نظرة المجتمع لها من خلال تنظيم هذا المعرض سنوياً برعاية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لفتح المجال أمام جميع المشاريع والإبتكارات. 

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الإبداع والابتكار

وفى ختام الحفل أعلنت الدكتورة منى عرفة سفيرة الإبداع والابتكار عن المشروعات الفائزة فى المعرض المحلى بإجمالى 56 مشروعا ، وقام المحافظ بتسليمهم الميداليات التذكارية بعد اختيارهم من ضمن 283 مشروعا تقدم بها 413 طالبا من 37 مدرسة ، فى إطار المرحلة الأولى والثانية للتصفيات التمهيدية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت أنه سبق هذا المعرض تنظيم 40 معرضا تمهيديا و 100 ورشة عمل على مستوى الإدارات الخمس ، فيما سيتم اختيار أفضل المشاريع لتمثيل مصر فى المعرض النهائى الدولى والذى تشترك فيه أكثر من 70 دولة حول العالم، بجانب المشاركة فى المعرض السنوي العربى على مستوى 12 دولة .

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