مواصلة مسابقة أوائل الطلاب وأنشطة متنوعة بـ إدارات تعليم أسوان

شهد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمدرسة دراو الثانوية بنات شمال أسوان فعاليات مسابقة نجوم المكتبة لجميع المراحل التعليمية وذلك تحت رعاية عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

كما تابع إنتظام المدرسة وتفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة والفناء والحديقة، وشهد كذلك فعاليات مسابقه أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بحضور أعضاء حزب مستقبل وطن بأمانة دراو، بجانب رؤساء الأقسام و الموجهين الأوائل والموجهين وتوجيه التربية الإجتماعية.

أوائل الطلاب

وشاركت مدارس التعليم الثانوي الثلاث بالإدارة وهي (دراو الثانوية بنات - دراو الثانوية بنين - بنبان الثانويه المشتركة) وقد حصلت على المركز الأول مدرسة دراو الثانويه بنات.

وتفعيلًا لدور الأنشطة التربوية في تنمية ثقافة أبنائنا بحضارتهم و هويتهم الثقافية و التاريخية قام خالد محمد صالح مدير إدارة، يرافقه لفيف من القيادات التعليمية بافتتاح معرض الأنشطة التربوية لمادة الدراسات الاجتماعية المقام تحت عنوان "حدوتة مصرية" و مبادرة "اتحضر للأخضر" و ذلك بمدرسة السادات الإعدادية.

ثم تفقد معرض الوسائل التعليمية لأنشطة مادة الدراسات الاجتماعية و أٌعجب بالوسائل المختلفة والمميزة، ثم شهد إستعراض بعنوان الضما بشكل آخر مقدم من أبنائنا طلاب وطالبات مدرسة الضما الاعدادية المشتركة، ثم تفقد القرية الفرعونية و التي حازت إعجاب جميع السادة الضيوف، وأشاد جميع الضيوف بالاستعراضات المختلفة التى تنوعت ما بين غنائية و مسرحية وفنية.

أنشطة مدرسية

يذكر أن المدارس المشاركة هى (السادات الاعدادية - الضما الاعدادية - النجاجرة الاعدادية - محمد متولي الشعراوي الاعدادية) و في نهاية الزيارة قدم مدير الإدارة الشكر لمديري المدارس المختلفة و العاملين بها على ما يبذلوه من جهد و عطاء وفير لصالح أبنائنا التلاميذ والطلاب، وقدم الشكر للضيوف والحضور على تشريفهم لفاعليات المعرض والاحتفال ودعمهم للعملية التعليمية بكوم أمبو.

بينما شهدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الزيات الإبتدائية الدور النهائي لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية، وقد شاركت مدرستى (الشهيد عبد المالك عوضون - الشهيد عمر وطني) وقد فازت مدرسة الشهيد عمر وطنى بالمركز الأول على مستوى المجموعة، وأشادت مدير الإدارة بالجهد المبذول وقدمت الشكر والتقدير لموجهى أوائل المواد الدراسية والتربية الاجتماعية، وأيضاً أعضاء لجان التحكيم وكذلك لفريق الإعداد والتنسيق، وتمنت التوفيق لجميع الطلاب المشاركين.

فى نفس السياق شهد حسن الرحلاوى مدير إدارة إدفو التعليمية، طابور الصباح بمدرسة المعمارية الإعدادية القديمة، وأشاد بالإذاعة الصباحية والعرض الفنى الذى قدمه طالبات المدرسة، وتم تكريم الأوائل من المتفوقين بالمدرسة، والفائزين فى الأنشطة المختلفة.

ثم توجه مدير الإدارة إلى مدرسة الشرفا للتعليم الأساسي "الابتدائى والإعدادى"، حيث تابع سير العملية التعليمية، وقدم الشكر لإدارة المدرستين على الانضباط والإلتزام والنظافة.

ثم توجه إلى إدفو الصناعية بنين، برفقة وكيل الادارة الدكتور محمد حسين حيث شهد نهائي مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية، والتى تسابق بها ١٣ مدرسة، وقد تغيبت مدرسة عمرو بن العاص، وأعلن مدير الإدارة المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت مدرسة السباعية بنات بالمركز الأول؛ والمركز الثانى مدرسة حسين عبده، والمركز الثالث مدرسة الشهيد يحيي حسب الله وقام السيد مدير الإدارة، بتهنئة المدارس الفائزة.

ثم توجه إلى ديوان الإدارة حيث عقد اجتماع مع مديرى مدارس التعليم الثانوى، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتجهيز لمسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثانى الثانوى بنظام أون على الشاسات التفاعلية.

فى حين توجه سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية إلي مدرسة دهميت الثانوية التجارية، برفقة رئيس قسم التعليم الفني ورئيس قسم العلاقات العامة، حيث شهد فعاليات حفل ختام مهرجان الأنشطة الطلابية، وقد بدأ الحفل بكلمة مدحت منير مدير المدرسة رحب فيها بالضيوف وأولياء أمور الطلاب والمشرفين ومعلمين المدرسة، وقدم شكره الخاص لمحمد يوسف ذاكر المعلم بالمدرسة لدعمه وتقديمه معظم هذه الجوائز والهدايا للطلاب بالمدرسة، ثم قدم الطلاب الفقرات التى تنوعت ما بين (الشعريه والغنائية والاستعراضية).

وفي ختام الحفل قدم مدير الادارة الهدايا والجوائز والكؤوس على الطلاب المتفوقين والمتميزين والفائزين بدوري كرة القدم في المدرسه وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وفي نفس السياق قام يسرى جلال وكيل الإدارة بالتوجه إلى مدرسة إبريم الإعدادية المشتركة حيث شهد مسابقة أوائل الطلبة للمجموعة الرابعة، وتضم ٦ مدارس وهي ( إبريم - خريت - أرمنا - نجع العرب - عنيبه - العبور)، وقد فازت مدرسة إبريم الاعدادية بالمركز الاول في هذه المجموعة، وقدم وكيل الإداره كل الشكر والتقدير لجمال محمد مدير المدرسة على حسن الاستضافة وقدم الشكر للمدارس المشاركه ومشرفي المواد والسادة موجهي المواد الدراسية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.