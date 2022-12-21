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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع توزيع 3900 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً

توزيع شنط مواد غذائية
توزيع شنط مواد غذائية للأسر بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، والمتمثلة فى قيام مؤسسة العربى للتنمية وهى أحد أعضاء التحالف بتوزيع 3900 شنطة مواد غذائية تزن 13 كيلو من السلع الغذائية بإجمالى 50 طنا وذلك على الأسر الأكثر إحتياجاً لتساهم فى تلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة المجانية ، المدعومة من المؤسسة وذلك تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسة العربى بقيادة المهندس محيى الدين محمود العربى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة على دعمها المتواصل للجهود المجتمعية من أجل تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة ، مقدماً شكره أيضاً للقائمين على تنفيذ جهود المبادرة الإنسانية الناس لبعضهم لما يبذلونه من جهد ملموس لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

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فيما أوضح الدكتور إسماعيل داود مدير مؤسسة العربى بأن المؤسسة قامت بتقديم مشروعات متناهيه الصغر فى الأونة الأخيرة للأسر التى تستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتى لإحتياجاتها اليومية وذلك بهدف الوصول إلى إستدامة التنمية كأحد أهم أهداف دعم الفئات الأكثر إحتياجاً ، لافتاً بأن مؤسسة العربى للتنمية على دعم الأسر الأكثر إحتياجاً ، والتى تتلقى سبل الدعم المختلفة منذ سنوات من خلال قاعادة بيانات لحالات تم بحثها بدقة بمعرفة المؤسسة لوصول الدعم لمن يستحقه بشفافية كاملة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

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ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود وإستمرار التعاون مع مديرية الأوقاف ومواصلة التنسيق مع الوحدات المحلية لضمان تحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة لعلماء الأوقاف تم تنظيم عدد 52 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت 2600 سيدة ورجل وشاب بقرى ونجوع الصعايدة والقنان والشراونة والكلح شرق وغرب وإدفو قبلي وهلال وأبو النصر بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والعباسية والرغامة شرق والعرب والبصالى بمركز كوم أمبو ، علاوة على قرى قورته ثاني وثالث والعلاقى وقرشه بمركز نصر النوبة .

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