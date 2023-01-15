رئيس جامعة أسوان يتابع سير الامتحانات بكلية الهندسة

قام الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة بمقرها في أبو الريش، برفقة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهما الدكتور سيد عبد الحميد، عميد الكلية ، وأيضاً وكلاء الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قيادات الكلية والقائمين على أعمال الامتحانات، لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزام الطلاب بضوابط الامتحانات وجميع الإجراءات اللازمة.

امتحانات جامعة أسوان

امتحانات الفصل الأول بجامعة أسوان

وقال رئيس جامعة أسوان إنه تتم متابعة الامتحانات في مختلف الكليات بشكل يومي، والتي يخوضها 31 ألف طالب وطالبة موزعين على 19 كلية ومعهدا طبقاً للجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023.

وحرص الدكتور أيمن عثمان، خلال جولته، على تفقد اللجان والمدرجات وتبادل الحوار مع الطلاب للاطمئنان على توفير بيئة مناسبة تمكن الطلاب من التركيز، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم في أدائهم للامتحانات.

كما تفقد اللجان الخاصة بذوي الهمم من طلاب الكلية، والذين تعمل الجامعة على توفير جميع سبل الرعاية الكاملة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الجولة، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ، مع توفير جميع الأجواء المناسبة للطلاب والتي يخوضها 500 طالب وطالبة بمختلف فرق كلية الهندسة.

وبدأت الامتحانات بكلية الهندسة منذ يوم 9 يناير الجاري، وتنتهي في 26 يناير 2023.

وتضم كلية الهندسة أقسام الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربية بثلاثة شعب، وهى القوى والآلات الكهربية، والاتصالات والإلكترونيات، والحاسبات والنظم.

أنشطة تعليمية

إمتحانات الفصل الأول بجامعة أسوان

هذا فيما قام عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الأول، حيث شملت جولته لجان امتحانات مدارس الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ومجمع هميمى الجبلاوى وبدرية حامد وعلى ناصر التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وانطلق ماراثون إمتحانات نصف العام الدراسى 2022/2023، ويستمر حتى الأربعاء 25 يناير الجارى لصفوف النقل طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة.

وتأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان من التزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، واطمأن على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوافر جميع الأجواء اللازمة، التى تضمن أن يؤدى الطلاب امتحانهم فى سهولة ويسر.