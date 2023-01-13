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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المؤتمر السنوي  لقسم القلب والأوعية الدموية بطب أسوان

إفتتاح المؤتمر السنوي 
إفتتاح المؤتمر السنوي  لقسم القلب والأوعية الدموية بطب أسوان

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إفتتاح فاعليات المؤتمر السنوي  لقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان الذي يقام على مدار يومين بالتعاون مع مؤتمر القسطرة التداخلية  والجمعية المصرية لأمراض القلب والجمعية الفرنسية لأمراض القلب ومستشفى السلام الدولي.

وقد رحب الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة خلال كلمته بضيوف المؤتمر، وخاصة أن إقامة المؤتمرات العلمية تعمل علي تصنيف جامعة أسوان وحصدها للمراكز الأولي عالميا، وياتي ذلك في إطار تبادل الخبرات بين الأطباء، والعمل علي تشجيع السياحة التعليمية بالمحافظة التي تعد من أهم المقاصد السياحية والمشاتي العالمية ، مختتماً كلمته على أهمية الخروج من هذا المؤتمر بأهم التوصيات والعمل علي الاستفادة منها. 

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مؤتمر طبى

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام منصور رئيس مؤتمر القسطرة التداخلية بأنه سعيد بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الذي يضم نخبة من أساتذة القلب بمختلف الجامعات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات ومعرفة الحديث في طرق علاج انسداد الشرايين وامراض القلب. 

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إن قسم القلب والأوعية الدموية يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث به نخبة من أساتذة القلب والأطباء المتميزين، وهذا ينعكس أثره علي الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي.

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أنشطة جامعية

كما يعمل القسم علي تنظيم العديد من المؤتمرات الطبية والتي يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كلية الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي، والعمل علي تبادل الخبرات بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، ولمعرفة كل ما هو جديد في أمراض القلب. 

فيما قال الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية كلية طب جامعة أسوان ورئيس المؤتمر أنه بدأت فاعليات المؤتمر بورشة عمل أقيمت بمستشفي الباطنة الجديد والتي ترأسها البروفيسور الألماني ديباك جان والتي تم خلالها عمل تدريب على علاج الشرايين التي يبلغ نسبة الانسداد بها١٠٠٪ والتي يوجد بها انسداد كلي، وهدفت ورشة العمل الي التعرف علي كيفية عمل توسيع وتركيب دعامات بدل عمل جراحة قلب مفتوح. والتي حضرها عدد كبير من شباب الأطباء من اقسام القلب بمختلف الجامعات والتي انتهت ظهر يوم الخميس. 

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