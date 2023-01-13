تفاصيل إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان.. القصة الكاملة

نستعرض عبر موقع " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لإصابة 13 شخصا، بينهم 10 طلاب كانوا قادمين من مدرسة فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمس الخميس بمدينة أسوان.

إصابات متفرقة

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان

تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

نقل مصابين

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان

وتبين بالتحريات الأولية أن سيارات الميكروباص يستقلها طلاب تابعين لمدرستين بمدينة أسوان الجديدة، وأنه وقع أثناء عودتهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وفور إبلاغه بوقوع حادث تصادم لسيارتين ميكروباص أمام قرية بهاريف على كورنيش النيل بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان مما أسفر عن إصابة 13 شخصا من بينهم 10طلاب مدارس.

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة بزيارة الطلاب والمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وذلك للاطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الإصابات بسيطة ولا يوجد وفيات، مشيرة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجارى تلقيهم العلاج المناسب ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول لضمان سلامتهم وخروجهم لأهلهم ومنازلهم بصحة سليمة في أقرب وقت ممكن.

فيما قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان في ضوء توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة تم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين من تلاميذ المدرسة التجريبية، وباقي المصابين من الركاب ودخولهم غرف العناية المركزة، وجاري الفحوصات الطبية من إجراء أشعة أو تدخلات جراحية، واسعافات أولية.

بينما أوضح عدد من شهود العيان إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى السيارتين، وهو ما أدى إلى تصادمهم حيث تصادمت مقدمة السيارتين مما أدى إلى تهشمهم، وعلى الفور تكاتف جموع المواطنين بمحيط موقف الأقاليم، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، والتى توافدت فى وقت سريع، وتكاتف الجميع فى وضع المصابين داخل سيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

كما اطمأن عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على حالة الطلاب المصابين إثر تصادم السيارتين، وتوجه وكيل التربية والتعليم إلى مستشفى أسوان الجامعي فور إبلاغه بالحادث.

وأشار عبد الكريم لطفى فى تصريحات خاصة إلى أن حالة المصابين من الطلاب مستقرة وجميعهم كدمات متفرقة بالجسم، ويتم عمل اللازم وذلك للاطمئنان علي حالتهم وفور تحسنها سوف يتم خروجهم من المستشفى على الفور.

وأضاف لطفي أن الطلاب المصابين إثر الحادث سوف يستكملون آخر امتحان لهم يوم السبت المقبل، وأن حالتهم الصحية مستقرة.