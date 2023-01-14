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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل تعليم أسوان يتابع امتحانات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع إمتحانات النقل

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت بالمتابعة الميدانية والمرور على لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بجانب متابعته لإنطلاق إمتحانات الأول الثانوى بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

واستهل وكيل الوزارة الجولة بتفقد لجان مجمع الشهداء للتعليم الأساسى ، والذى يشمل ١٤ لجنة بالمرحلة الابتدائية بواقع ثمانية لجان للصفين الرابع والخامس بإجمالى عدد تلاميذ ١٦٣ تلميذ وتلميذة ، بينما بلغ إجمالى لجان الصف السادس ستة لجان وتضم ١٣٠ تلميذ وتلميذة.

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امتحانات النقل

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع إمتحانات النقل

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فيبلغ إجمالى عدد اللجان تسعة لجان، ويبلغ إجمالى طلاب الصف الأول ١٦٢ طالب وطالبة، بينما يبلغ اجمالى طلاب الصف الثانى ١٤٠ طالب وطالبة ، وعقب ذلك توجه إلى مدرسة كيما الإعدادية المشتركة، والتى تضم ١٥ لجنة للصف الأول بإجمالى عدد طلاب ٣١٣ طالب وطالبة، و ١٣ لجنة للصف الثانى بإجمالى عدد طلاب ٢٦٤ طالب وطالبة.

وخلال حديث مع أبنائه التلاميذ والطلاب بالمدرستين سالفتى الذكر، أكدوا أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة، كما أن الامتحان جيد ومن المنهج الدراسى ، وخلال جولته بكنترولى المدرستين، اطمأن على حسن سير العمل، وانتظام عملية التصحيح والمراجعة.

يذكر أن تلاميذ الصف الرابع أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الإنجليزية والمهارات، بينما أدى تلاميذ الصف الخامس امتحانهم فى مادة الرياضيات ، فى حين أدى تلاميذ الصف السادس امتحانهم فى مادة العلوم، وبهذا يكون قد انتهى جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية من امتحاناهم اليوم.

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جولات متابعة

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع إمتحانات النقل

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فقد أدى طلاب الصف الأول امتحانهم فى مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، بينما أدى طلاب الصف الثانى امتحانهم فى مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وبهذا يكون قد انتهى جميع طلاب المدارس الرسمية من امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم، عدا طلاب مدارس اللغات والرياضية، حيث تنتهى امتحاناتهم بعد غدًا الإثنين.

وانتهت جولة السيد وكيل الوزارة بزيارة مدرسة كيما الثانوية المشتركة حيث انطلاق امتحانات الأول الثانوى، ويؤدى الطلاب امتحانهم فى مادتى اللغة العربية والأحياء، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب ٢٩١ طالب وطالبة موزعين على ١٦ لجنة ، وتأكد من تمكن جميع الطلاب المنتظمين من الدخول على المنصة الامتحانية الإلكترونية ، وتأكد كذلك من وضوح الورقة الامتحانية سواء للأسئلة المقالية للمنتظمين، أو طلاب المنازل الذين يؤدون امتحانهم ورقياً ، وخلال الجولة اطمأن سيادته على انتظام العملية الامتحانية وتوافر الأجواء المناسبة داخل اللجان، وحسن سير العمل داخل الكنترول ، متمنياً لجميع أبنائه الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع إمتحانات النقل
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