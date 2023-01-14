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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد مؤسسة «حياة كريمة» يهنئ محافظ أسوان بحصوله على جائزة التميز العربى

وفد مؤسسة حياة كريمة
وفد مؤسسة حياة كريمة يقدم التهنئة لمحافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بوفد مكتب مؤسسة “حياة كريمة” بأسوان برئاسة العقيد أحمد جلال، مدير المكتب، وبحضور اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً الدكتور محمد صلاح، منسق عام المؤسسة، بجانب المنسقين الدكتورة شيماء كمال، والدكتورة آية جابر، ومرقص ملاك، بالإضافة إلى متطوع المؤسسة هشام عباس.

وخلال اللقاء، قدم الحضور التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ فى العالم العربى من جامعة الدول العربية، كما قام العقيد أحمد جلال بتقديم درع المؤسسة للواء أشرف عطية بهذه المناسبة.

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جائزة التميز العربى

هذا وقد تناول اللقاء عرض معدلات ونسب تنفذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجعا وكفرا وتابعا، حيث تم وجارٍ تنفيذ 1231 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما يجري العمل بـ 619 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استقبل السفير عبد القادر عبد الله، القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق، والذى كان على رأس وفد دبلوماسى من القنصلية للتهنئة بحصول اللواء أشرف عطية على جائزة أفضل محافظ فى العالم العربى، وأيضاً بمناسبة عيد أسوان القومى، وذلك فى حضور الوزير المفوض أحمد خليفة، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام، ودينا إبراهيم، منسق العلاقات الدولية، فى إطار الحرص على دعم العلاقات الأخوية المصرية السودانية.

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القنصل السوداني يهنئ محافظ أسوان بالعيد القومي

وأكد محافظ أسوان عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني، والتي كانت وستظل دائماً راسخة قوية، خاصة أن مصر والسودان لا تجمعهما العوامل الجغرافية ونهر النيل فقط، ولكن جمعتهما أيضاً الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل، وهى علاقة فريدة من نوعها على مستوى العلاقات الدولية.

 

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