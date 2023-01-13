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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل العام السوداني بأسوان يشكر الرئيس السيسي لرعايته الجالية بمصر

القنصل السوادنى ومحافظ
القنصل السوادنى ومحافظ أسوان

وجه السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته للجالية السودانية بمصر، وإصداره عددا من التوجيهات التى تعكس حميمية العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، ومنها مد فترة الإقامة للسودانيين بمصر إلى 6 أشهر، مع استثنائهم من غرامات التجديد، بجانب دعم هيئة وادى النيل بمنحة 152 مليون جنيه مصرى لإعادة تأهيل وتجديد الوحدات النهرية ، وميناء وادى حلفا ، بالإضافة إلى التنسيق من خلال اجتماعات المعابر البرية لضمان دعم حركة النقل والتجارة عبر الموانئ النهرية والبرية.

 

جاء ذلك أثناء لقاء القنصل السودانى مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وسط وفد دبلوماسي من القنصلية للتهنئة بحصول اللواء أشرف عطية على جائزة أفضل محافظ فى العالم العربى، وأيضاً بمناسبة عيد أسوان القومى وذلك فى حضور الوزير المفوض أحمد خليفة، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام.

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العلاقات الأخوية 

وأشاد القنصل السودانى بالعلاقات الوطيدة مع محافظة أسوان حيث أنها القاعدة التى يبنى عليها كافة مجالات التعاون حيث سيتم التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على إلتزام الجالية السودانية بالقوانين، وعدم حدوث أى تجاوزات تمس الأمن والسلم المجتمعى، موجهاً شكره ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والقنصل السودانى الدروع وذلك تقديراً لعلاقات الأخوة بين البلدين.

 

فيما أكد محافظ أسوان عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني والتي كانت وستظل دائماً راسخة قوية وخاصة أن مصر والسودان لم تجمعهم العوامل الجغرافية ونهر النيل فقط ولكن جمعتهم أيضاً الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل وهى علاقة فريدة من نوعها على مستوى العلاقات الدولية.

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حضارة وادي النيل 

وأشار المحافظ إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ وتؤكد أن لمصر مكانة خاصة في نفوس السودانيين، وكذا فإن السودان لها نفس المكانة لدى المصريين، وقد أشار أشرف عطية إلى اهتمامه بتذليل كافة العقبات أمام دعم حركة التنقل والسفر، بجانب تنامى معدلات الحركة التجارية من خلال توفير كافة الخدمات بجودة عالية حيث سيتم إنشاء منطقة لوجستية عالمية تضم كافة الخدمات التجارية والصناعية والخدمية. 

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