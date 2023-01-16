عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فلاح ينهى حياة جاره في القليوبية بسبب قرنين فول حراتي

المجنى عليه
المجنى عليه

شهدت قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية مقتل أمين معمل إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، باستخدام سلاح أبيض "خنجر" خلال مشاجرة مع فلاح، بسبب حصول نجل المجني عليه على "قرنين فول" من أرض المتهم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم. 

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

المشدد 3 سنوات غيابيا لـ 4 متهمين لشروعهم في قتل جارهم بالقليوبية


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة. 


تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء مشاجرة مع أخر بمنطقة الرملة دائرة المركز. 


 انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم. 


تحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

القليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مستشفى بنها مستشفى بنها التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

رئيس بنك مصر: شهادة الـ 25% تنتهى بحد أقصى آخر الشهر

موضوعات متعلقة

حبس 27 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

بسبب صوت الأغانى.. المشدد 3 سنوات للمتهم بقتل سائق توك توك بالقليوبية

المشدد 3 سنوات غيابيا لـ 4 متهمين لشروعهم في قتل جارهم بالقليوبية

تحرير 1111 مخالفة مرورية خلال حملة بالقليوبية

ترشيحاتنا

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

رئيس المأذونين يكشف عن مشاكل كبرى بسبب التسرع في عقد الزواج

لحماية المحاصيل من الأمراض بسبب الطقس .. 6 توصيات من الزراعة للفلاحين

الإيجار القديم .. منح 40% للمستأجر من قيمة الشقة مع تغيير العقد|مشروع قانون

بعد توقف أمريكا عن تكريمه.. أبرز المعلومات عن المناضل مارتن لوثر كينج

البرلمان يوافق على قرار جمهوري بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحروب السيبرانية .. رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

صدمة الكاف للقلعة البيضاء.. لماذا تم استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي؟

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

مش هتصدق.. جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

فيديو

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

وفاة ابنة الفيس بريسلي بأزمة قلبية.. تفاصيل/ فيديو جراف

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ