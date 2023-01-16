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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تعلن القبض على أخطر زعيم للمافيا.. ورئيسة الوزراء تعلن انتصارا كبيرا

صدى البلد

ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، القبض على زعيم المافيا المطلوب في البلاد، ماتيو ميسينا دينارو.

وتعتقد السلطات أن زعيم مافيا “كوزا نوسترا” في صقلية كان متورطا في سلسلة من جرائم القتل البارزة في أوائل 1990.

وألقي القبض على دينارو، الذي يقول مسؤولون إنه يعاني من السرطان، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى خاص في باليرمو اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 60 عاما خضع لعملية جراحية العام الماضي، وحضر بعد ذلك عدة مواعيد تحت اسم مستعار.

وتظهر اللقطات التي نشرتها الشرطة دينارو وهو يقود بعيدا عن المستشفى من قبل ضابطين من الدرك إلى حافلة صغيرة سوداء، حيث كانت تنتظره مجموعة من عناصر القوات الخاصة.

وكان دينارو قد حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في جرائم قتل المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو عام 1992.

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وتسببت الجرائم في غضب شعبي في ذلك الوقت وشهدت مضاعفة السلطات الإيطالية لقمعها ضد كوزا نوسترا.

كما يتهم المجرم بالوقوف وراء الهجمات المميتة التي وقعت عام 1993 في فلورنسا وروما وميلانو، والتي أودت بحياة عشرة أشخاص.

وتعتقد السلطات أيضا أن زعيم المافيا لعب دورا في اختطاف صبي يبلغ من العمر 12 عاما، جوزيبي دي ماتيو، في نفس العام.

وفي الآونة الأخيرة في سبتمبر 2022، كشفت الشرطة الإيطالية أن دينارو لا يزال قادرا على إصدار الأوامر والتأثير على الطريقة التي تدار بها المنظمة الإجرامية في المنطقة المحيطة بمدينة تراباني.

وتعليقا على نبأ اعتقال المافيا البارزة، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن اعتقاله يمثل “انتصارا كبيرا للدولة”.

إيطاليا المافيا ماتيو ميسينا دينارو الشرطة الإيطالية ميلوني

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