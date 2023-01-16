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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الإنسانية أولا..رئيس جنايات الفيوم يسمح لأم بالاطمئنان على أبنائها داخل قفص الاتهام|شاهد

الام أثناء انهيارها
الام أثناء انهيارها بعد مصافحة ابنائها الثلاثة

شهدت محكمة جنايات الفيوم ، الدائرة الثالثة، المنعقدة برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، وعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وحضور  أسامة طارق عتمان، وكيل النيابة، لفتة انسانية  أثناء محاكمة 3 أشقاء قاموا بقتل شقيقتهم صعقا بالكهرباء لشكهم فى سلوكها.

حيث سمح المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة الجنايات لأم المتهمين  عقب مناقشتها فى بعض الاسئلة المتعلقة بالدعوى  بناء على طلب الدفاع ، بأن تقوم بمصافحة أبنائها المتهمين الثلاثة بالقتل  ، حيث صافحتهم بحرقة وبكاء وألم ، وانهارت بعدها ، والدموع تسقط من عينيها حزنا على أبنائها الثلاثة .

وكانت والدة المتهمين الثلاثة أثناء توجيه  ياسر حجاج محامى المتهمين لها بعض الاسئلة أمام هيئة المحكمة ، نفت الأم قيام اولادها الثلاثة بقتل نجلتها صعقا بالكهرباء، مؤكدة أن أحدهما كان فى الحقل مع والده والآخر كان نائما داخل المنزل .

كانت قد أصدرت محكمة جنايات الفيوم، حكمها اليوم بمعاقبة 3 أشقاء  بالحبس 15 عاما  ،  لقتلهم شقيقتهم صعقا بالكهرباء لشكهم في سلوكها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز أطسا، بوفاة فتحية س أ – 18 عاما – ومقيمة بنجع يعقوب التابع لقرية القاسمية بمركز إطسا، ويشتبه في الوفاة جنائيًا.

وعلى الفور كلف اللواء حسام الدين أنور مدير البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لكشف ملاباسات الواقعة وسرعة القبض على المتهمين المتورطين بالواقعة.

وكان أحد النجوع التابعة لقرية القاسمية دائرة مركز إطسا  قد شهد واقعة قيام  ثلاثة أشقاء بالاشتراك مع والدتهم، بالتخلص من شقيقتهم الصغرى ف . ابنة الـ18 عاما، بهدف الدفاع عن الشرف وغسل العار كما يصفونه، بعد أن حاولوا مرارا وتكرارا تقويمها، فعزموا النية على صعقها بالكهرباء والادعاء بتعرضها للصعق أثناء الغسيل وأعمال المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وحبس المتهمين.

واعترف الأشقاء الثلاثة أمام فريق البحث خلال التحقيقات بعد القبض عليهم، بأن شقيقها الأول اتفق ويدعى حسام – 26 عاما، وتوأمها هشام، وإبراهيم – 22 عاما، وجميعهم عمال، فيما بينهم على التخلص من شقيقتهم الصغرى لشكهم في سلوكها، وخروجها  المتكرر والمستمر من المنزل بشكل ملحوظ،مستغلة غيابهم أثناء ذهابهم للعمل بالحقول الزراعية.

وعزم جميعهم النية للتخلص منها، حيث استغلوا دخولها دورة المياه بالمنزل، وقام شقيقها الأول بتوثيقها من قدميها، وإلقاء مياه عليها، بينما قام الشقيقان التوأم بوضع سلك كهرباء بقدميها ولم يتركوها إلا بعد أن فارقت الحياة، فى حين حاولت والدة الفتاة وتدعى ص ش م 63 عاما الادعاء بأن ابنتها توفيت بماس كهربائي أثناء قيامها بالوقوف أمام غسالة كهربائية،عند سؤال المستشفى والنيابة العامة لها.

وتم القبض على الأشقاء الثلاثة، الذين اعترفوا أمام فريق البحث بأنهم وراء وفاة شقيقتهم الصغرى، وأحيل المتهمون لعمرو مصطفى وكيل أول نيابة أطسا، حيث قاموا بتمثيل الجريمة داخل منزلهم بنجع يعقوب التابع لقرية القاسمية، والذي قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، واحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت  حكمها المتقدم .

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