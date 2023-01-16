عمرو أديب عن خروج الزمالك من كأس مصر: ايه اللي بيجرى؟

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على لاعبي الزمالك بعد توديع بطولة كأس مصر، عقب الهزيمة من بيراميدز بضربات الترجيح.



وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الإثنين: "اللي عملوا أحمد سيد زيزو ضيع الماتش، وحط الكرة بطريقة غريبة، وكان يخترع علشان يحط ضربة الجزاء".



وأضاف عمرو أديب: "اللاعب شيكابالا فيه حاجة غلط، وكان متضايق، وملوش نفس، والمدرب فيريرا كان يخترع اختراعات غريبة جدا الصراحة".

لازم وقفة

وتابع عمرو أديب: "لازم وقفة، ونشوف ايه الحكاية، وايه اللي بيجرى، وبعدين يا زمالك بقي".

