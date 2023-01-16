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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن خروج الزمالك من كأس مصر: ايه اللي بيجرى؟

عمرو أديب
عمرو أديب

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على لاعبي الزمالك بعد توديع بطولة كأس مصر، عقب الهزيمة من بيراميدز بضربات الترجيح.

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عمرو أديب: الجمعيات الأهلية بمثابة يد الرحمة للمواطنين

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بعشرة لاعبين.. بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح


وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الإثنين: "اللي عملوا أحمد سيد زيزو ضيع الماتش، وحط الكرة بطريقة غريبة، وكان يخترع علشان يحط ضربة الجزاء".

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إلى النهائي.. أول تعليق من بيراميدز عقب الفوز على الزمالك

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عمرو أديب: 3 لعيبة من نادي الزمالك راحوا يشيلوا شعر من جسمهم..فيديو


وأضاف عمرو أديب: "اللاعب شيكابالا فيه حاجة غلط، وكان متضايق، وملوش نفس،  والمدرب فيريرا كان يخترع اختراعات غريبة جدا الصراحة".

 

لازم وقفة 

 

وتابع عمرو أديب: "لازم وقفة، ونشوف ايه الحكاية، وايه اللي بيجرى، وبعدين يا زمالك بقي".
 

عمرو أديب الزمالك بيراميدز كأس مصر نادي الزمالك

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