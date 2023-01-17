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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس حديث عبدالله السعيد مع أمير مرتضى للانتقال إلى الزمالك

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد،

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يرغب في الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الجاري،مشيرا الى أنه تحدث مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بشأن رغبته الواضحة في إنهاء مسيرته مع القلعة البيضاء.

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وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الزمالك يحتاج صفقتين أحدهما صانع ألعاب يستحوذ على الكرة، وكان يجب التعاقد مع جون إيبوكا منذ بداية الموسم».

وأضاف: «الزمالك محتاج عبد الله السعيد، وإلياس الجلاصي وكذلك ناصر ماهر لاعب فيوتشر».

وواصل دويدار: «عبد الله السعيد عايز ييجي نادي الزمالك، واللاعب مش مرتاح في بيراميدز، وعبد الله السعيد اتكلم مع أمير في إنه عايز ييجي نادي الزمالك».

واختتم حديثه قائلا: «عبد الله السعيد من جواه كان زعلان عشان تم استبداله، لكنه برضو عايز ينتقل إلى نادي الزمالك».

احمد دويدار عبد الله السعيد الزمالك بيراميدز امير مرتضى

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