محافظ القليوبية يبحث تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا ببنها

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا ناقش خلاله دفع الأعمال لأعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عدد من البنود المستجدة علي المشروع والتي تتمثل في زيادة عنصر التشجير سواء في الشارع الرئيسي أو في حديقة النصب التذكاري أو حديقة أتريب أو الحديقة المزمع إنشاؤها في مدخل شارع فريد ندا علي الطريق الزراعي بمدخل بنها القبلي حيث وجه المحافظ بسرعة مخاطبة جهاز تعمير القاهرة الكبري القائم علي تنفيذ المشروع بسرعة إضافة المستجدات لبدء تنفيذها.



كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة بشأن أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة مدخل شارع فريد ندا من الطريق الزراعي مشيرا أن المحافظة تعمل علي انشاء مدخل حضاري مميز لمدينة بنها ليليق بعاصمة المحافظة من خلال توسعة المدخل وتطوير الحديقة الموجودة علي الطريق الزراعي وتحويلها الي متنزه كامل الخدمات ليستفيد منه المواطنين ويكون سببا في ايجاد فرص عمل لشباب المحافظة.



ووجه المحافظ أيضا خلال إجتماعه بضرورة تكاتف كافة الجهات للانتهاء من المشروع بالكامل للتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية خاصة أعلي كوبري أتريب والذي تم الانتهاء من معالجة الفواصل الموجودة به وأصبح جاهزا لرصفه مع الشارع الرئيسي، كما وجه المحافظ أيضا بالانتهاء من رصف شارع أتريب ووضع الطبقة السطحية للانتهاء من أعمال الرصف بالكامل.



وجاء الاجتماع بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة واستشاري المشروع.