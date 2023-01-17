الزراعة في مصر: قوافل بيطرية مجانية.. وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٧٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٦ يناير الجاري الجاري.



وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن و 13 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم المرور على العيادات البيطرية والمعارض البيطرية بناحية الهرم وفيصل، كما تم عقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية متابعة الزراعات القائمة، وأعمال حماية أراضي بقها وطوخ، والمرور على الجمعيات الزراعية، لتفقد سير الأعمال.

كما تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة الاستثمار بالمحافظة، لمناقشة طلبات المواطنين بخصوص إقامة المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية بالقليوبية والتي تخدم المواطنين بالمحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور علي زراعات القمح، بمركز شبين الكوم وتنظيم يوم حقلي، كما تم ازالة عدد (14) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 13 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 110 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 156 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 2443 رأس ماشية ضد امراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 53 ندوة ارشادية و303 لقاء إرشادي.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كفر الدوار، ابوحمص، الدلنجات، المحمودية، كوم حماده، البريجات.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، يوم حقل بالحقول الارشادية ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح، كما تم متابعة أعمال سوسة النخيل، والزراعات الشتوية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، كما نظمت إدارة المحاصيل السكرية ندوة بعنوان تعظيم إنتاجية بنجر السكر.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات البنجر بنواحي المحافظة، كما تم المرور على زراعات القمح، كذلك الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الشتوية، وحقول القمح، كذلك المرور على محلات بيع وتداول الأسمدة والمبيدات.

كذلك شاركت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر في فعاليات المؤتمر الثالث للتنمية المستدامة لمؤسسة الاورمان حيث تم الكشف والتسجيل والترقيم والتأمين وفحص السونار لعدد 10 رؤوس جاموس عيشار وتم تسليم الجاموس لعدد عشر أسر مستحقة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بيطرية للأهالي بأهمية تحصين الحيوانات وأهم الأمراض المعدية و دور الطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، قافلة بيطرية مجانية بمدينة بئر العبد، لدعم المربيين بالمنطقة، كما تم شن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 38 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة زراعة القمح لدى المزارعين، كما تم تفقد الزراعات المنتجة من الخضروات والفاكهة بمدينة طور سيناء وعنبر الدواجن.

كما تم متابعة الأعمال الزراعية بمدينة نويبع وتوزيع 1000شتلة زيتون وليمون على مراكز الشباب والمدارس والمنشأت الحكومية، كذلك متابعة المشروعات التى تتم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، كما شاركت في زراعه الشتلات التي تم توزيعها بمدينة أبو رديس بالمدارس، والمرور لفحص المناطق المختلفة للتأكد من خلوها من الإصابة بالنمل الأبيض و فحص أشجار النخيل للتأكد من خلوها من الإصابة بسوسه النخيل الحمراء.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.