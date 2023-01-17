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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة طربية للقومية على المسرح الكبير بالأوبرا

مصطفي حلمي
مصطفي حلمي

باقة من اشهر المؤلفات الغنائية تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي فى الثامنة مساء الخميس 19 يناير على المسرح الكبير.

 منها قلبي بيقول لى كلام ، احضان الحبايب ، على قد الشوق ، غالي عليا ، مستحيل ، مصر التي فى خاطري ، عجبا لغزال ، على رمش عيونها ، وحياتك يا حبيبي ، ثلاث سلامات ، دوبنا يا حبايبنا ، راجعين يا هوى ، كنا نتلاقى ، صوت الجماهير .. أداء أشرف وليد ، أحمد سعيد ، غادة آدم ، سامح منير ، مي حسن ، آيات فاروق .

يذكر ان الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

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