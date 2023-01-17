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برلمان

وزير الري: نحصل على معلوماتنا حول ملء سد النهضة من الأقمار الصناعية

وزير الري
وزير الري

أكد د. هاني سويلم وزير الري أن الوزارة تتابع بدقة تأثير ملء سد النهضة الأثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر و للسد العالي ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " لا شك أن مياه الملء استقطاع من المياه المتدفقة لمصر ، ونراقب ما يحدث بشكل يومي". 

وأضاف: " بناء على المتابعة يتم وضع الاستعدادات اللازمة موضحا أن فيضان العام الماضي كان أكبر فيضان  في التاريخ ، وأكبر فيضان على الاطلاق  مقارنة بما يقرب من 115 سنة مضت ، وبناء عليه لم يحدث تأُثير على كميات المياه و مناسيبها على بحيرة ناصر".

وأوضح وزير الري أن هذا الفيضان الأكبر من نوعه في التاريخ هو فيضان " قدر إلهي لا دخل لأحد فيه "  لذا تم الملء بدون تأثير على البحيرة ، مقال الوزير " الوزارة تدير الملف فنيا ولكن بدون معلومات من اثيوبيا و نحصل على معلوماتنا من الأقمار الصناعية أو بالطرق العلمية المختلفة.

وقال وزير الري: "من الصعوبة أن ندير ملف فني بهذه الأهمية بدون الحصول على مشروع السد في أعالي النيل ، و هناك لجان تجتمع بشكل مستمر للتعامل مع الأمر في الحاضر و المستقبل ، وأذا كانت وزارة الري تدير الأمر فنيا هناك مؤسسات أخري تتابع الملف".

وأكد الدكتور هاني سويلم،أنه يتم حاليا بحث أليات استثمار منافع وزارة الري للأستفادة من موادرها .وقال :الأمر فى منتهى الدقة والصعوبة وحاليا يتم التواصل مع المحافظين بهدف تعظيم موارد وزارة الري من خلال عقود إيجار مع المحافظات المختلفة .

واستطرد  :نعمل على تأهيل كفاءات وزارة الري من خلال الموارد  التى سيتم الاستفادة منها فى المر حلة المقبلة .

وشدد وزير الرى والموارد المائية على وجود تعاون متكامل مع وزير السياحة والاثار أحمد عيسى لتطبيق غرامات على السفن التى تقوم بألقاء مخالفاتها فى مياه النيل.

وقال: نحن بحاجة إلى تضافر جهود وزارة البيئة لمواجهة ألقاء المصانع لمخالفاتها فى مياه النيل.

سد النهضة مشروع سد النهضة سد النهضة الأثيوبي وزير الري مجلس النواب

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