وزير الري: نحصل على معلوماتنا حول ملء سد النهضة من الأقمار الصناعية

أكد د. هاني سويلم وزير الري أن الوزارة تتابع بدقة تأثير ملء سد النهضة الأثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر و للسد العالي ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " لا شك أن مياه الملء استقطاع من المياه المتدفقة لمصر ، ونراقب ما يحدث بشكل يومي".

وأضاف: " بناء على المتابعة يتم وضع الاستعدادات اللازمة موضحا أن فيضان العام الماضي كان أكبر فيضان في التاريخ ، وأكبر فيضان على الاطلاق مقارنة بما يقرب من 115 سنة مضت ، وبناء عليه لم يحدث تأُثير على كميات المياه و مناسيبها على بحيرة ناصر".

وأوضح وزير الري أن هذا الفيضان الأكبر من نوعه في التاريخ هو فيضان " قدر إلهي لا دخل لأحد فيه " لذا تم الملء بدون تأثير على البحيرة ، مقال الوزير " الوزارة تدير الملف فنيا ولكن بدون معلومات من اثيوبيا و نحصل على معلوماتنا من الأقمار الصناعية أو بالطرق العلمية المختلفة.

وقال وزير الري: "من الصعوبة أن ندير ملف فني بهذه الأهمية بدون الحصول على مشروع السد في أعالي النيل ، و هناك لجان تجتمع بشكل مستمر للتعامل مع الأمر في الحاضر و المستقبل ، وأذا كانت وزارة الري تدير الأمر فنيا هناك مؤسسات أخري تتابع الملف".

وأكد الدكتور هاني سويلم،أنه يتم حاليا بحث أليات استثمار منافع وزارة الري للأستفادة من موادرها .وقال :الأمر فى منتهى الدقة والصعوبة وحاليا يتم التواصل مع المحافظين بهدف تعظيم موارد وزارة الري من خلال عقود إيجار مع المحافظات المختلفة .

واستطرد :نعمل على تأهيل كفاءات وزارة الري من خلال الموارد التى سيتم الاستفادة منها فى المر حلة المقبلة .

وشدد وزير الرى والموارد المائية على وجود تعاون متكامل مع وزير السياحة والاثار أحمد عيسى لتطبيق غرامات على السفن التى تقوم بألقاء مخالفاتها فى مياه النيل.

وقال: نحن بحاجة إلى تضافر جهود وزارة البيئة لمواجهة ألقاء المصانع لمخالفاتها فى مياه النيل.