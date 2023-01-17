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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أسرار ثمينة.. كواليس ليلة القبض على أخطر رجال المافيا في إيطاليا

اخطر رجال المافيا
اخطر رجال المافيا الايطالية

بعد اعتقال أخطر رجال المافيا، قالت قوات الأمن في إيطاليا أنهم عثروا على ملابس باهظة الثمن وعطور لا مثيل لها في شقة ماتيو ميسينا دينارو، رئيس المافيا الصقلية. 
 

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وحسب ما قالته صحيفة رويترز، يبلغ ماتيو من العمر 60 عاما، ويعقد انه تم القبض عليه في شقة كانت هي اخر مخبأ للمافيا.

 

وتقع الشقة في مبنى متواضع بالقرب من وسط كامبوبيلو دي مازارا، وهي بلدة في مقاطعة تراباني الغربية في صقلية، على بعد كيلومترات قليلة من بلدة كاستلفيترانو، مسقط رأس ميسينا دينارو.

وقال الجنرال باسكوالي أنجيلوسانتو من القوات الخاصة التابعة لشرطة كارابينيري: «نعتقد أنه منزل يستخدم باستمرار في الفترة الأخيرة، منزل تم احتلاله بانتظام، ونظن أنه يمكننا العثور على عناصر مهمة فيه».

 

واشتهر ميسينا دينارو، الذي تم القبض عليه، أمس الاثنين، في مستشفى خاص في باليرمو بعد 30 عاماً من الهروب، بولعه بالسلع الفاخرة، بما في ذلك النظارات الشمسية والملابس.

وقالت الشرطة إنه كان يرتدي ساعة قيمتها 35 ألف يورو (38 ألف دولار) عندما أُلقي القبض عليه.

ويواجه ميسينا دينارو 20 حكماً بالسجن مدى الحياة في محاكمات غيابية لدوره في مجموعة من جرائم القتل الجماعي، بما في ذلك الهجمات بالقنابل التي قتلت المدعين المناهضين للمافيا، جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، في عام 1992.

ويعتقد المحققون بأن ميسينا دينارو، الذي كان يتحرك بطاقة هوية مزيفة باسم «أندريا بونافيدي»، توجه يوم الاثنين إلى مستشفى لا مادالينا في باليرمو من كامبوبيلو دي مازارا ليتلقى علاجاً ضد السرطان. كانت البلدة موطناً لمساعده المزعوم جيوفاني لوبينو، الذي اعتُقل معه.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن ميسينا دينارو نُقل بعيداً عن صقلية بعد اعتقاله، وهبط في ساعة متأخرة من مساء الاثنين في منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا، لكن لم يتضح بعد مكان احتجازه.

ورغم مرضه، فإن المدعين قالوا إن ميسينا دينارو يمكنه قضاء بعض الوقت في السجن، حيث سيواصل علاج السرطان.

من جهتها، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلقاء القبض على زعيم مافيا كوزا نوسترا في صقلية، ماتيو ميسينا دينارو، بأنه «نصر عظيم للدولة».

وقالت ميلوني إن إلقاء القبض على دينارو بمثابة «نصر عظيم للدولة، ويظهر أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا».

وأعلنت أنه سيتم الاحتفال بيوم 16 يناير مستقبلاً، يوماً لتكريم المحققين والمدعين العامين الذين يكافحون المافيا.

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