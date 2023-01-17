طلعت عبد القوي: مبادرة خيرك سابق تستهدف 5 ملايين مواطن

قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد التحالف الوطني للعمل التنموي، إن التحالف يمتلك قاعدة بيانات كاملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، لتحديد الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن التحالف يضم متطوعين من الجنسين، حيث تم توزيع 25 مليون وجبة غذائية وتقديم خدمات غذائية 5 مليون مواطن، وتوفير 149 مشروعا متناهي الصغر وصغير.

وأكد مبادرة خيرك سابق تستهدف 5 ملايين مواطن، وتتم على 3 مراحل، وهم توفير كبونات غذائية بمبالغ تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه لشراء احتياجاتهم.

وتابع أن المرحلة الثانية سيتم توزيع كراتين غذائية على المواطنين، وأخيرا توزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات مصر.